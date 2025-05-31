أبرز 5 معلومات عن أحمد زعتر زوج أمينة خليل.. مصور النجوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم الفنانة أمينة خليل بزفافها على المصور أحمد زعتر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وذلك وسط تكتم شديد على تفاصيل الحفل ورفض للإفصاح عن أية معلومات تتعلق به، رغم انتشار شائعات حوله خلال الأيام الماضية، وفي السطور التالية، نرصد 5 معلومات عن المصور أحمد زعتر، زوج الفنانة أمينة خليل:

5 معلومات عن أحمد زعتر زوج أمينة خليل1. أحمد زعتر هو مصور فوتوغرافي بدأ مسيرته المهنية بعيدًا عن الوسط الفني، وركّز في البداية على تصوير البورتريهات للأشخاص.

2. دخل المجال الفني والإعلاني بالصدفة، من خلال جلسات تصوير وثّق فيها لحظات خاصة لعدد من نجوم الفن.

3. يشتهر زعتر باعتماده على الإضاءة الطبيعية، مع المزج بين التكوينات البصرية لإبراز ملامح الأشخاص بشكل فني مميز.

4. صور عددًا كبيرًا من النجوم، وتكوّنت بينه وبين بعضهم صداقات قريبة، من بينهم أمير المصري، سلمي أبو ضيف، وأمينة خليل التي نشأت بينهما قصة حب توّجت بالزواج.

5. يعتمد زعتر على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» كمنصة أساسية لنشر أعماله، ويتابعه عبره أكثر من 24 ألف متابع.

حفل زفاف أمنية خليل وأحمد زعتروكان ظهور أحمد زعتر المتكرر مع أمينة خليل، أثار التساؤلات عن وجود قصة حب بينهما، والتى طالما قامت بنفيها، حتي شاهدها المصورين خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي مؤخرا وارتبكت أمينة خلال عدسات المصورين ورفضت الافصاح بأية تفاصيل عن علاقتهما.