الصور الأولى من حفل زفاف أمينة خليل على المصور أحمد زعتر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها على المصور أحمد زعتر، اليوم، والذى أحاطت به سرية تامة، لعدم الإفصاح عن حقيقة الأمر، بعدما انتشرت العديد من الأنباء عن زواجهما الفترة الماضية، وكان آخرها ظهورهما سويا فى فعاليات مهرجان كان السينمائي، حيث التقطتهما عدسات المصورين على السجادة الحمراء. أول صور من حفل زفاف أمينة خليلوقبل أيام من حفل زفاف أمينة خليل، نشرت الفنانة جميلة عوض صورا من الاحتفال بليلة الحنة للفنانة أمينة خليل خلالها ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وحصل «الوطن» على الصور الأولي من حفل زفاف أمينة خليل والمصور أحمد زعتر، وحرصا على الخضوع لجلسة تصوير قبل بدء حفل الزفاف. آخر أعمال الفنانة أمينة خليلوتألقت الفنانة امينة خليل، في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل لام شمسية وحصد من خلاله علي العديد من الجوائز والتكريمات من الجهات المختلفة وبتصويت الجمهور والنقاد، بعدما حقق نجاح جماهيري كبير، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عمران، الطفل علي البيلي، وآخرين من اخراج كريم الشناوي، وتأليف ورشة سرد مريم نعوم.