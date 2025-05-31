الامارات | تجارب أدبية وإنسانية تتلاقى في مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية قرائية ثقافية، بمشاركة نخبة من الكُتّاب الإماراتيين والعرب؛ وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الحراك الأدبي في الدولة، وتوفير منصات فاعلة لعرض التجارب الإبداعية ومناقشة القضايا الثقافية المعاصرة.

شارك في الأمسية الكاتب والمصور الإماراتي منصور المنصوري، الذي قدّم عرضاً حول كتابه «لن أعلّمك التصوير»، حيث تناول فيه العلاقة بين الإبداع البصري والتجربة الشخصية، مؤكداً أهمية أن يصنع المصوّر أسلوبه الخاص بعيداً عن القوالب الجاهزة.

كما تحدّثت الكاتبة سارة فاروق عن كتابها «حياة لم تُكتب لي»، الذي يعكس تجارب إنسانية ذات طابع وجداني، مسلطة الضوء على موضوعات تتصل بالهوية والاختيار والمصير. ومن جانبها، استعرضت الكاتبة آلاء نعمان كتابها «نساء الثلج»، الذي يقدّم رؤى سردية حول قضايا المرأة من خلال شخصيات تعيش تحديات وجودية في بيئات قاسية ومعقدة.

أدارت الجلسة لطيفة الظاهري، التي حرصت على خلق مساحة حوارية تفاعلية بين الضيوف والجمهور من خلال طرح أسئلة نوعية حول مسارات التأليف وتجارب النشر وآليات تطوير الكتابة، وهو ما أضفى على الأمسية طابعاً مهنياً غنياً بالمداخلات والتجارب.

واستعرض الكُتّاب الثلاثة بداياتهم مع الكتابة، مشيرين إلى التحديات التي واجهتهم في صياغة أفكارهم وتحويلها إلى نصوص قابلة للنشر، كما قدّم كل منهم قراءة لمقتطفات من كتبه، ما أتاح للحضور فرصة للتعرّف عن كثب إلى الأسلوب الأدبي لكل كاتب، والموضوعات التي تطرّق إليها في أعماله.

في الجزء الأخير من اللقاء، ناقش الضيوف تطلعاتهم المستقبلية في مجال الكتابة والنشر، مشيرين إلى أهمية تطوير المهارات الأدبية، ومواكبة التحولات الثقافية والتقنية التي يشهدها المشهد الإبداعي، كما شدّدوا على ضرورة التفاعل المستمر مع القرّاء، بوصفه عاملاً أساسياً في تعزيز الحضور الأدبي للكاتب وتوسيع أثر تجربته.

وحظيت الأمسية بحضور مميز من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، في تأكيد على المكانة التي باتت تحتلها مكتبة محمد بن راشد كمركز ثقافي نشط يسهم في تمكين الكُتّاب وتعزيز التواصل بين المبدعين والقرّاء.

. منصور المنصوري قدّم عرضاً حول كتابه «لن أعلّمك التصوير» الذي تناول العلاقة بين الإبداع البصري والتجربة الشخصية.

. سارة فاروق تحدثت عن كتابها «حياة لم تُكتب لي» وما يعكسه من تجارب إنسانية وموضوعات الهوية والاختيار والمصير.

. آلاء نعمان استعرضت كتابها «نساء الثلج» الذي يقدّم رؤى سردية حول قضايا المرأة من خلال شخصيات في بيئات قاسية ومعقدة.