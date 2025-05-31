لايف ستايل

الامارات | عطور 2025 تفوح بروائح الخضراوات

0 نشر
لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | عطور 2025 تفوح بروائح الخضراوات 1/2
  • الامارات | عطور 2025 تفوح بروائح الخضراوات 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عطور 2025 تفوح بروائح الخضراوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد العطور التي تفوح بروائح الخضراوات رواجاً كبيراً في عام 2025.

وأوضحت شركة WGSN المتخصصة في تحليل الاتجاهات، أن العطور تفوح هذا العام بروائح مثل الجزر والخيار والطماطم والفلفل الأخضر، والريحان والراوند والخرشوف واليقطين، مشيرة إلى أن هذه الروائح لا تشكل المكوّن الرئيس للعطر، وإنما تُضاف إلى الروائح العطرية الشهيرة الأخرى، مثل الفانيليا وزهر البرتقال والياسمين.

وأضافت شركة WGSN أن العطور ذات روائح الخضراوات تعد مناسبة للجنسين، مشيرة إلى أن العطور ذات روائح الجزر أو الطماطم أو الخيار أو الفلفل الأخضر، تُعطي انطباعاً بالخضرة والمذاق الطازج، في حين أن العطور ذات روائح الخرشوف والراوند واليقطين تثير انطباعاً بالحلاوة والنعومة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements