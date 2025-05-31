الامارات | عطور 2025 تفوح بروائح الخضراوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد العطور التي تفوح بروائح الخضراوات رواجاً كبيراً في عام 2025.

وأوضحت شركة WGSN المتخصصة في تحليل الاتجاهات، أن العطور تفوح هذا العام بروائح مثل الجزر والخيار والطماطم والفلفل الأخضر، والريحان والراوند والخرشوف واليقطين، مشيرة إلى أن هذه الروائح لا تشكل المكوّن الرئيس للعطر، وإنما تُضاف إلى الروائح العطرية الشهيرة الأخرى، مثل الفانيليا وزهر البرتقال والياسمين.

وأضافت شركة WGSN أن العطور ذات روائح الخضراوات تعد مناسبة للجنسين، مشيرة إلى أن العطور ذات روائح الجزر أو الطماطم أو الخيار أو الفلفل الأخضر، تُعطي انطباعاً بالخضرة والمذاق الطازج، في حين أن العطور ذات روائح الخرشوف والراوند واليقطين تثير انطباعاً بالحلاوة والنعومة.