هل تبدأ موجة وبائية؟.. متحور كورونا الجديد يظهر في فرنسا ومخاوف من سرعة انتشاره

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم تراجع الحديث الإعلامي عن كوفيد 19، بدأت مؤشرات خفية تشير إلى عودة الفيروس مجددًا في فرنسا مع تسجيل حالات إصابة جديدة بمتحور جديد من فيروس كورونا يُعرف باسم NB.1.8.1، وهو أحد فروع متحوّر أوميكرون، الذي يسيطر على المشهد الوبائي العالمي منذ أواخر 2021.

ووفقًا لتقرير صحيفة «لوموند» الفرنسية، جرى رصد هذا المتحور في 12 حالة مؤكدة على الأقل، خاصة في منطقتي أوفيرني رون ألب ونوفيل أكيتين، مع ملاحظة زيادة طفيفة في مؤشرات الفيروس خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم بقاء الأرقام منخفضة نسبيًا.

مؤشرات مقلقة متحور كورونا الجديد

كشف تقرير الصحة العامة الفرنسية، ارتفاعا بنسبة 25% في حالات زيارة أقسام الطوارئ، بسبب الاشتباه في الإصابة بكوفيد 19 بين البالغين، لا سيما في الفئة العمرية من 15 إلى 74 عامًا، حيث جرى تسجيل 41 حالة إضافية خلال أسبوع واحد.

وقال البروفيسور برونو لينا، مدير المركز الوطني للفيروسات التنفسية في ليون: «من المحتمل أننا أمام بداية موجة وبائية جديدة، لكن من المبكر تحديد مدى تأثيرها».

موجة جديدة محتملة لكورونا.. اعرف الأعراض

وبحسب البروفيسور أنطوان فلو، مدير معهد الصحة العالمية في جنيف، أصبح هذا المتحور موجود في مناطق مثل هونج كونج وتايوان والصين، وقد يؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات في أوروبا خلال فصل الصيف، خاصة مع تراجع الإجراءات الوقائية، لذا تؤكد المنظمة أن الوضع تحت المراقبة.

وأشارت بيانات أولية من دراسة صينية، إلى أن هذا المتحور قد يمتلك قدرة أكبر على التهرب من المناعة، ما يعني إمكانية تجاوزه للحماية التي توفرها اللقاحات أو الإصابات السابقة.

يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن» إن المتحور الجديد «NP.1.8.1» يتميز بسرعة انتقال العدوى وانتشارها، ما يشكل خطرًا كبيرًا، ومع ذلك، فإن أعراضه لا تختلف كثيرًا عن الأعراض المعروفة لكوفيد 19، وتشمل:

الحمى.

السعال.

الشعور بالإرهاق.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

التهاب الحلق.

الصداع.

الآلام الجسدية.

الإسهال.

الطفح الجلدي.

تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.