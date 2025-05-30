عاجل .. الأطفال بتاكلها تدوخ.. سحب حلوى شهيرة من أسواق هولندا لاحتوائها على مادة مخدرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في واقعة أثارت قلقًا واسعًا في هولندا، أعلنت شركة هولندية شهيرة سحب منتجها من الحلوى «هابي كولا F!ZZ» من الأسواق، بعد اكتشاف آثار لمادة القنب المخدرة داخل عبوات الحلوى، عقب ورود تقارير عن تعرض عدد من المستهلكين، بينهم أطفال، لأعراض صحية مثل الدوار والغثيان، بحسب ما نشرته صحيفة «The Guardian» البريطانية.

أعراض غير متوقعة وشكاوى من الأهالي

أفادت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية، بأن ثلاث عبوات بحجم 1 كجم، تسببت في شكاوى صحية، ما دفعها لإطلاق حملة سحب شاملة كإجراء احترازي، مع التأكيد على أن المنتجات أصلية، وتحمل علامة الشركة التجارية.

وفي بيان رسمي، كشفت الشرطة أن زوجين من منطقة توينتي بشرق هولندا، توجها إلى مركز الشرطة، بعدما عانى أطفالهما من وعكة صحية حادة، بعد تناول الحلوى، إذ أكدت الفحوصات وجود مادة THC، المكون الفعال في المواد المخدرة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، شانتال ويسترهوف، إنهم يسعون لمعرفة كيفية وصول هذه المادة إلى الحلوى، وكيف وصلت الأكياس الملوثة إلى رفوف المتاجر، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان التلوث عرضيًا أم متعمدًا.

وبالفعل أكدت الشركة أنها تحقق بجدية في الحادثة، وتتعاون بشكل كامل مع السلطات الهولندية، موضحة أن العبوات المتأثرة تحمل تاريخ انتهاء صلاحية في يناير 2026، ورمز منتج محدد، وتباع فقط في عبوات بحجم 1 كجم.

ماذا تفعل عند تناول ابنك مادة مخدرة؟

أعراض تسمم الأطفال بالمواد المخدرة، كما ورد في موقع «dailymedicalinfo» الطبي، تشمل:

صعوبة في التنفس.

زرقة في الشفاه والأطراف.

ارتخاء العضلات.

انخفاض ضربات القلب.

جفاف الفم وزيادة الشهية.

ارتعاش واحتقان في ملتحمة العين.

احتباس البول.

هلاوس قد تصل إلى حالات من الهلع.

تغيرات في الحالة النفسية، مثل التوتر وتأخر الإدراك.

فقدان مؤقت للذاكرة.

اضطراب وانفصال عن الواقع والبيئة المحيطة.

الإسعافات الأولية:

يجب طلب الإسعاف فورًا، ومحاولة تهدئة الطفل وعدم إثارة حالته، مع مراقبته جيدًا لتجنب إيذاء نفسه.

وفي حال تعرض الطفل لغيبوبة أو انخفاض حاد في معدل التنفس أو توقفه، ينبغي إجراء التنفس الصناعي، حتى وصول الطاقم الطبي إلى المستشفى.