عاجل.. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي.. ما سرطان الوجه وأنواعه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

رحلت الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع مع المرض الخبيث، إذ أعلنت الإعلامية سهى الوعل عبر منصة x، رحيلها عن عالمنا في المستشفى التخصصي في جدة، بعد عام من المعاناة مع ورم خبيث في الوجه.

وأكدت «الوعل» أنّه رغم أنها تماثل الراحلة سارة الغامدي للشفاء ومعاودتها إلى حياتها بشكل طبيعي، لكن عاودها المرض بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي.

بعد وفاة الفنانة سارة الغامدي.. تعرف على سرطان الوجه وأنواعه

ونستعرض في السطور التالية أنواع سرطان الوجه، وفقًا لما ذكرته الجمعية الأمريكية للسرطان «The American Cancer» .

ما سرطانات الجلد؟

معظم سرطانات الجلد تبدأ في الطبقة العليا من الجلد، والتي تُعرف باسم البشرة (Epidermis)، تحتوي هذه الطبقة على ثلاثة أنواع رئيسية من الخلايا:

الخلايا الحرشفية (Squamous Cells):

هي خلايا مسطحة تقع في الجزء العلوي (الخارجي) من البشرة، وتتساقط باستمرار مع تشكل خلايا جديدة، فعندما تنمو هذه الخلايا بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، قد تتطور إلى سرطان الجلد من نوع الخلايا الحرشفية (أو ما يُعرف باسم سرطان الخلايا الحرشفية).

الخلايا القاعدية (Basal Cells):

تقع في الجزء السفلي من البشرة، وتُسمّى طبقة الخلايا القاعدية. هذه الخلايا تنقسم باستمرار لتكوين خلايا جديدة تستبدل الخلايا الحرشفية التي تتآكل من سطح الجلد، وكلما تحركت هذه الخلايا لأعلى في البشرة، تصبح أكثر تسطحًا وتتحول في النهاية إلى خلايا حرشفية.

فالسرطانات التي تبدأ من هذه الطبقة تُعرف باسم سرطان الخلايا القاعدية.

الخلايا الميلانينية (Melanocytes):

تنتج الصبغة البنية المعروفة بـالميلانين، والتي تعطي الجلد لونه الأسمر أو البني، ويعمل الميلانين كواقي طبيعي من الشمس، حيث يحمي الطبقات الأعمق من الجلد من بعض الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس.

يبدأ سرطان الميلانوما في هذه الخلايا البشرة مفصولة عن الطبقات الأعمق من الجلد (مثل الأدمة وطبقة تحت الجلد) بواسطة طبقة رقيقة تعرف باسم الغشاء القاعدي (Basement Membrane)، وعندما يتقدم سرطان الجلد، غالبًا ما يخترق هذا الحاجز وينتشر إلى الطبقات الأعمق.

سرطان الخلايا القاعدية (Basal Cell Carcinoma - BCC):

يُعد أكثر أنواع سرطانات الجلد شيوعًا، حيث يُشكل حوالي 8 من كل 10 حالات، ويبدأ في طبقة الخلايا القاعدية الموجودة في الجزء السفلي من البشرة.

يظهر سرطان الخلايا القاعدية غالبًا في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه، الرأس، الرقبة، والذراعين، وينمو ببطء، ونادرًا ما ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا تُرك دون علاج، يمكن أن ينمو ليغزو الأنسجة المحيطة أو العظام.

يمكن أن يعود للظهور في نفس المكان إذا لم يُستأصل بالكامل، وقد يُصاب الشخص بأورام جديدة في أماكن أخرى.

سرطان الخلايا الحرشفية (Squamous Cell Carcinoma - SCC):

يُشكل نحو 2 من كل 10 حالات من سرطانات الجلد، ويبدأ سرطان الخلايا الحرشفية في الخلايا المسطحة الموجودة في الجزء العلوي من البشرة، ويظهر عادةً في مناطق الجلد المعرضة للشمس مثل الوجه، الأذنين، الرقبة، الشفتين، الذراعين، وظهر اليدين، وأحيانًا في الندوب أو القروح الجلدية المزمنة، ويعد أكثر احتمالًا للانتشار إلى الطبقات الأعمق وأجزاء أخرى من الجسم مقارنةً بسرطان الخلايا القاعدية.

حالات ما قبل السرطان المرتبطة بسرطان الخلايا الحرشفية:

معظم أنواع الشامات

Seborrheic Keratoses:

بقع مرتفعة بلون أسمر، بني، أو أسود، ذات ملمس شمعي، وأحيانًا تكون خشنة قليلاً أو ذات سطح متفتت خاصةً عند ظهورها على الساقين، وتُعرف أحيانًا أيضًا باسم التقرن الجصي (Stucco Keratosis).

الورم الوعائي (Hemangiomas):

نموات حميدة في الأوعية الدموية، وغالبًا ما تُعرف باسم بقع الفراولة.

الأورام الدهنية (Lipomas):

أورام ناعمة مكوّنة من خلايا دهنية.

الثآليل (Warts):

نموات ذات سطح خشن تسببها بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).