الامارات | "مفروشات الحذيفة" تُطلق التخفيضات السنوية التي يترقبها الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "مفروشات الحذيفة"، العلامة التجارية الرائدة في عالم قطع الأثاث الفاخرة في المنطقة، أعلنت رسمياً عن إطلاق تخفيضاتها السنوية التي يترقبها الجميع، والتي تشكل فرصة تسوّقٍ استثنائية تستمر لشهرٍ كامل، تقدّم خلالها خصوماتٍ تصل حتى 75% على جميع تشكيلاتها. إنها فرصتكم المثالية لاختبار الأسلوب المميّز والحصريّ الذي تشتهر به هذه العلامة التجارية، مع أسعارٍ لا تُضاهى

على التشكيلات الواسعة والمتنوّعة من قطع الأثاث والمفروشات الحديثة والمعاصرة والكلاسيكية.

يستمرّ عرض "تسوّقوا التخفيضات" على مدار شهرٍ كامل، ويهدف إلى منح العملاء الحاليين والمقبلين قيمةً استثنائية لا تتوّفر لهم في أيّ وجهةٍ أخرى. استكشفوا الخصومات المذهلة على مجموعات "مفروشات الحذيفة" المُختارة بعناية، من قطع الأثاث لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم، بالإضافة إلى قطع الديكور والزخارف، عند تسوّقكم في المتجر أو عبر الإنترنت.

في سياق تعليقه على هذا الحدث، قال **** لدى "مفروشات الحذيفة": يشكل عرض "تسوّقوا التخفيضات" طريقتنا الخاصة والفريدة من نوعها التي تضمن أن تكون القطع الكلاسيكية والحديثة الرائعة بمتناول جميع عملائنا، في مختلف أنحاء البلاد". وأضاف:" ندعو عملاءنا والراغبين في الارتقاء بالجمال الداخليّ لمنازلهم إلى الاستفادة من هذا العرض المذهل المستمرّ لمدة شهر، والذي يتيح لهم الحصول على المفروشات المميزة والمستلزمات المنزلية الحصرية، بأسعارٍ استثنائية".

التخفيضات السنوية من "مفروشات الحذيفة" لهذا العام تنفرد بتقديمها قطع أثاثٍ مميزة، مثل طاولة الطعام والخزانة الجانبية Firmino، المصنوعة من رخام "أونيكس" الصافي، لتجربة تناول طعامٍ فاخرة. أما طاولة الطعام Norwood فتُضفي على الأجواء طابعاً أكثر رقياً، بفضل رخام كاليفورنيا الأنيق. وتحضر أريكة الزاوية Barreiro في غرفة المعيشة لتنشر طابعاً عصرياً، وتمنحكم شعوراً فريداً بالراحة، بينما يُضفي سرير Rumi السوبر كينج مع الطاولات الجانبية الملحقة به لمسةً من الأناقة لا تُضاهى، في أيّ غرفة نوم. جميع هذه القطع متوفرة بأسعارٍ استثنائية، خلال هذا الشهر فقط.

استمتعوا بتجربة تسوّقٍ رائعة داخل فروع "مفروشات الحذيفة" في دبي والشارقة وأبوظبي. وللمزيد من الراحة، يتوفر هذا العرض المذهل عبر الموقع الإلكتروني: www.alhuzaifa.com، ما يتيح لكم الاستفادة من هذه التخفيضات الحصرية وأنتم تنعمون بالراحة في منازلكم.

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تشكل التخفيضات السنوية من "مفروشات الحذيفة" فرصةً نادرةً ينبغي عدم تفويتها لتجديد مساحات المعيشة وإضفاء الطابع الأنيق والتصميم المميز في أرجاء منازلكم، من خلال قطعٍ عصرية وكلاسيكية فائقة الجودة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.alhuzaifa.com أو متابعتنا عبر: alhuzaifafurniture@ على وسائل التواصل الاجتماعي.