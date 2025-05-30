الامارات | إقبال كبير من عشاق «رولكس» على شراء الساعات المستعملة قبل فرض جمارك ترامب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهافت عشاق الساعات على ساعات رولكس وباتيك فيليب المستعملة في نهاية أبريل الماضي، مُنفقين ببذخ قبل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية محتملة.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، غالبًا ما تشهد منصة "Subdial"، وهي منصة متخصصة في بيع وتداول الساعات الفاخرة مقرها في لندن، نشاطًا مكثفًا بعد استلام رواتب الموظفين في نهاية كل شهر. في أبريل، كانت الزيادة في المبيعات بعد يوم استلام الرواتب أعلى بنسبة 160% من مستويات التداول المعتادة، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط الزيادة البالغة 112% التي شهدتها أيام استلام الرواتب الأخرى خلال العام الماضي.

وصرحت كريستي ديفيس، من منصة "Subdial"، في مقابلة، بأن نمو حجم المبيعات كان قويًا بشكل خاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأضافت ديفيس: "سمع الناس عن الرسوم الجمركية وقرروا الشراء الآن. انتظروا يوم استلام الرواتب، ثم ارتفعت المبيعات بشكل كبير".

تعكس هذه الظاهرة اتجاهًا آخر شوهد في سويسرا، حيث قفزت صادرات الساعات بنحو الخُمس في أبريل، مع تضاعف الشحنات إلى الولايات المتحدة قبل توسيع التعريفات الجمركية التي هدد بها ترامب. وشهدت الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة والصلب والمواد ثنائية المعدن، وهي منتجات استهدفها ترامب أيضًا، أكبر نمو، وفقًا لاتحاد صناعة الساعات السويسرية.

وصرح جان فيليب بيرتشي، المحلل في مؤسسة فونتوبل المالية، بأن القفزة في الولايات المتحدة كانت على الأرجح استجابة لمرة واحدة من قبل المصدرين الذين يسعون إلى تجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، وليست زيادة هيكلية في الطلب. وانخفضت صادرات الساعات السويسرية بنسبة 6.4% إلى بقية العالم خلال الشهر، مواصلةً بداية ضعيفة لهذا العام.

واصل سوق الساعات المستعملة انتعاشه التدريجي من أدنى مستوياته بعد الجائحة في فبراير. منذ وصوله إلى هذا المستوى الأدنى، ارتفع مؤشر بلومبرغ "Subdial" للساعات بنحو 5.3٪ حتى أواخر مايو، عائدًا إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في أكتوبر. ولا يزال بعيدًا عن المستويات التي وصل إليها قبل ثلاث سنوات، عندما ارتفعت أسعار الساعات الفاخرة المستعملة مع انتهاء إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد.