الامارات | قتيل و 4 جرحى خلال محاولة عاشق تايلندي مصالحة صديقته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة مأساوية هزّت المجتمع المحلي في تايلاند، قُتل رجل يبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن ألقى قنبلة يدوية على منزل حبيبته السابقة إثر رفضها التصالح معه.

ووقع الحادث في 25 مايو في منطقة ثا تشانا، وفقًا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست. وكان الرجل، ويدعى سورابونغ ثونغناك، قد توجه إلى منزل حبيبته السابقة على أمل استعادة العلاقة المنقطعة. لكن رفضها دفعه إلى محاولة طعنها بمقص، إلا أن عددًا من الجيران تدخلوا على الفور وتمكنوا من منعه.

وعاد سورابونغ إلى سيارته وأحضر قنبلة يدوية من طراز M26، ثم سحب دبوس الأمان وألقى بها باتجاه الحشد الذي كان يحاول تهدئته. ولحسن الحظ، لم تنفجر القنبلة على الفور، ما أتاح للناس فرصة الهرب.

لكن حين حاول سورابونغ التقاط القنبلة مجددًا لرميها مرة أخرى، انفجرت بين يديه، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأدى الانفجار إلى تحطم نوافذ السيارات القريبة وأثار ذعرًا واسعًا في المنطقة.

وأصيب في الحادث أربعة أشخاص بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى تا تشانا لتلقي العلاج. أما الحبيبة السابقة، فنجت دون أن تصاب بأذى بعدما تمكنت من العودة إلى منزلها قبل الانفجار بلحظات.