موضة الأيلاينر الملوّن لإطلالة صيفية جريئة ومشرقة ومظهر متفرد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 10:18 صباحاً - في صيف 2025، لم يعد الأيلاينر مجرد أداة لتحديد العيون، بل أصبح وسيلة فنية للتعبير عن الشخصية والأسلوب. الألوان الزاهية والمركّبات المقاوِمة للماء والعوامل الخارجية جعلت من الأيلاينر الملوّن أحد أبرز اتجاهات المكياج هذا الموسم.

سواء كنتِ تبحثين عن لمسة ناعمة تُضفي إشراقاً على نظرتك، أو عن خط جريء يعكس ثقتك بنفسك، فإن الخيارات المتوفرة اليوم من أنواع الأيلاينر الملون تقدم لكِ كل ما تحتاجينه.

إليكِ في التالي أبرز إصدارات الأيلاينر الملوّن لصيف 2025، والتي تتميّز بتركيبات عالية الجودة وألوان نابضة بالحياة؛ لترافقي موسم الشمس بإطلالة لا تُنسى.

أيلاينر Diorshow Liquid Liner من ديور بيوتي Dior Beauty

أيلاينر Diorshow Liquid Liner من ديور بيوتي Dior Beauty

يُعتبر أيلاينر Diorshow Liquid Liner من ديور بيوتي Dior Beauty خياراً مثالياً لمحبات الأناقة والدقة في آنٍ واحد. يتميز بتركيبته السائلة المقاوِمة للماء، والتي تدوم حتى 24 ساعة دون أن تتلطخ أو تتلاشى، ما يجعله مناسباً للأيام الطويلة الحارة أو حتى المناسبات الليلية.

تتوفر ألوانه بثلاث لمسات نهائية، تمنحك الحرية الكاملة في اختيار الإطلالة:

• الساتان الأنيق لإطلالة ناعمة ولكن بارزة

• اللؤلؤي اللامع لمن يحبون البريق

• اللمعة الخفيفة لأولئك الذين يفضلون التأثيرات الدقيقة

رأس القلم الرفيع والمرن يجعل من رسم الخطوط الدقيقة تجربة سهلة وسلسة، حتى للمبتدئين. سواء اخترتِ لوناً جريئاً أو درجة أكثر حيادية، فإن Diorshow يضمن لكِ تحديداً مثالياً وثباتاً لا يُقاوم.

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أيلاينر Lines Liberated Eyeliner من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

أيلاينر Lines Liberated Eyeliner من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

من خلال أيلاينر Lines Liberated Eyeliner من ايف سان لوران بيوتي YSL Beauty، تدعوكِ العلامة لاكتشاف جانبك الجريء والحرّ في عالم الألوان. اللون "Unapologetic Pink" يجسّد هذا التوجه بوضوح؛ وردي مشرق لا يعتذر عن حضوره، يمنح العيون طاقة وتميّزاً.

تتميز هذه السلسلة بتركيبة غنية بالأصباغ تدوم حتى 24 ساعة، مقاوِمة للماء والتلطخ، وقابلة للدمج للحصول على تأثيرات متعددة من خط دقيق إلى مظهر سموكي ناعم.

ما يجعل هذا القلم فريداً هو تصميمه الذكي: رأس مائل 3 في 1 يسمح لكِ برسم الخط، مزجه، وتمديده بكل احترافية. كما أن تركيبته المدعّمة بزيت التين الشوكي، المستخرج من حدائق "أوريكا" الخاصة بـ YSL تضفي راحة ونعومة تدوم طوال اليوم. يتوفر باثني عشر لوناً نابضاً بالحياة؛ ليمنحك تنوعاً لا يُضاهى في الإطلالات.

أيلاينر Smoke And Brighten Kajal Eyeliner Duo من إستي لودر Estée Lauder

أيلاينر Smoke And Brighten Kajal Eyeliner Duo من استي لودر Estée Lauder

يُقدّم أيلاينر Smoke And Brighten Kajal Eyeliner Duo من استي لودر Estée Lauder الثنائي، تجربة فريدة لعشّاق التباين والتجديد في المكياج. كل طرف من القلم يحتوي على لون مختلف عالي التأثير؛ لتمنحك أداة مثالية لإنشاء تحديد مزدوج أو تأثير بصري يُضيء العين ويوسّع نظرتها.

التركيبة الكريمية تنساب بسهولة على البشرة، وتتيح لكِ الدمج قبل أن تجف، مما يمنحك مرونة في تصميم الإطلالة التي ترغبين بها. يمكن استخدام الألوان لتحديد داخلي وخارجي، أو لخلق تأثير "سموكي" جذاب. إنه خيار مثالي لمن يرغبن في إطلالة عملية وعصرية في آنٍ واحد.

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أيلاينر Colorgraph Eye Pencil من فالنتينو Valentino

أيلاينر Colorgraph Eye Pencil من فالنتينو Valentino

تم تصميم أيلاينر Colorgraph Eye Pencil من فالنتينو Valentino بمفهوم ثنائي: طرف لتحديد دقيق، وطرف آخر يحتوي على فرشاة ناعمة تساعدك في دمج اللون بكل احترافية؛ لتحصلي على إطلالة تتراوح بين خط غرافيكي واضح وظلال ناعمة.

تركيبته الكريمية الغنية تضمن لوناً مركزاً يدوم حتى 24 ساعة، مع مقاومة ممتازة للماء، التعرق، والانتقال. ما يُميّزه هو أنه يتيح لكِ وقتاً كافياً لدمج اللون قبل أن يثبت، ما يمنحك حرية في اللعب بالمظهر النهائي. يتوفر بألوان مستوحاة من أرشيف أزياء دار فالنتينو؛ ليمنحك إحساساً بالرقي والجاذبية المطلقة.

أيلاينر That's My Line من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana

أيلاينر That's My Line من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana

إذا كنتِ تبحثين عن أداة عصرية تضيف لوناً لحياتك اليومية، فإن أيلاينر That's My Line من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana هو خيارك المثالي. تم اختباره ليصمد في وجه العوامل اليومية: مقاوِم للتلطخ، الرطوبة، والإفرازات الدهنية، وكل ذلك مع ثبات يدوم حتى 24 ساعة. رأس القلم اللبادي صُمم خصيصاً للمبتدئين أو لمن يبحثن عن دقة مثالية، ما يمنحك القدرة على رسم خطوط رفيعة وأنيقة أو خطوط عريضة وجريئة بلمسة واحدة فقط. يتوفر بسبعة ألوان نابضة بالحياة تناسب كل المناسبات؛ لتختاري منها ما يعكس أسلوبك الشخصي ويزيّن عينيك بلمسة مرحة وجريئة.