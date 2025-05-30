5 قصات شعر للعيد تجعلك تبدين أصغر سناً وأكثر شباباً.. إطلالة متجددة بامتياز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 10:18 صباحاً - تؤدي قصة الشعر دوراً أساسياً ليس فقط في تجديد إطلالتك وتعزيز أناقتك وإنما في جعلك تبدين أصغر سناً وأكثر شباباً، من هنا عليك في العيد إتقان اختيار قصة الشعر سواء كانت قصة شعر طويلة أو قصيرة أو متوسطة الطول، بحيث تناسب شكل وجهك من جهة، ومن جهة أخرى تمنحك طلة شبابية حيوية ومتجددة.

ولأن العيد هو مناسبة مميزة جداً، فهو يعد فرصة ملائمة لك للتحول إلى واحدة من أجدد قصات الشعر الشبابية، المستوحاة من عروض أزياء هذا الموسم. ونحن في "الخليج 365"، سنسهل لك مهمة الاختيار، إذ نقدم لك باقة قصات شعر للعيد تجعلك تبدين أصغر سناً وأكثر شباباً.

قصة البوب المدرّجة مع الغرّة الجانبية

قصة البوب المدرّجة مع الغرّة الجانبية من عرض بلومرين Blumarine-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنت تميلين إلى قصّات الشعر القصيرة، فاختاري قصة البوب المدرّجة بطبقات ناعمة تتدرج عند الأطراف وترافقها غرّة جانبية خفيفة. هذه القصة تمنح الشعر حجماً طبيعياً وتضفي على وجهك لمسة من الحيوية والنعومة، خصوصاً إذا نُفذت بأسلوب متحرّك وغير صارم. تناسب هذه القصة مختلف أشكال الوجوه، وتُبرز ملامحك بأسلوب ناعم ومفعم بالشباب.

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قصة اللوب المتوسط مع التموجات الطبيعية

قصة اللوب المتوسط مع التموجات الطبيعية من عرض زيمرمانZimmermann-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



قصة اللوب، أي الكاريه الطويل الذي يصل إلى حدود الكتفين، تبقى من أكثر القصات العصرية التي تُعزز شبابك. وللخروج من النمط التقليدي، اعتمديها بتموجات طبيعية "وِيفي" تخلق انطباعاً بالحركة والانطلاق. هذه القصة تناسب صاحبات الشعر المتوسط إلى الكثيف، كما تليق بجميع ألوان الشعر، خصوصاً مع لمسة تفتيح خفيفة عند الأطراف تضيف إشراقاً للوجه.

قصة الشاغي Shag الكلاسيكية

قصة الشاغي Shag الكلاسيكية من عرض بالمان Balmain-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



من وحي السبعينيات تعود قصة الشاغي بطبقاتها الكثيرة والفوضوية بشكل أنيق، لتكون واحدة من أبرز خيارات العيد. هذه القصة، خصوصاً إذا أُرفقت بغرّة خفيفة على الجبين، تمنحك مظهراً جريئاً وشاباً وتناسب صاحبات الشعر الخفيف، إذ تضيف له كثافة وحيوية من دون الحاجة إلى تسريحات معقدة. ويمكنك اعتمادها بأسلوب متموّج لمزيد من الديناميكية.

قصة الشعر الطويل المتدرج بخصل وجه خفيفة

قصة الشعر الطويل المتدرج بخصل وجه خفيفة من عرض زيمرمان Zimmermann-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنت من محبات الشعر الطويل وتفضلين المحافظة عليه، فننصحك بإضفاء لمسة متجددة عبر قصة مدرّجة تبدأ تدريجياً من حدود الذقن نزولاً. لإضافة طابع شبابي واضح، اختاري خصل وجه Face-framing layers تُبرز عظام الخدين وتفتح الملامح. هذه القصة تمنح الشعر حركة وانسيابية، ويمكن اعتمادها مع تسريحات ناعمة أو مموجة حسب ذوقك.

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قصة البيكسي الجريئة

قصة البيكسي الجريئة من عرض أكني ستوديوز Acne Studios-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة مختلفة تماماً وجريئة في العيد، لا تترددي في تجربة قصة البيكسي التي تعود بقوة هذا الموسم، وخصوصاً بأسلوبها الناعم غير الهندسي. يمكنك تنعيم الأطراف أو تركها مدرّجة بخفة، وتزيينها بغرّة جانبية أو أمامية بحسب شكل جبينك. هذه القصة مناسبة جداً للعيد، إذ توفر لك سهولة في التسريح ولمسة عصرية تحاكي أبرز النجمات العالميات.

نصائح لاختيار قصة الشعر بحسب شكل وجهك

لكي تحصلي على النتيجة المثالية من قصة الشعر، من المهم أن تراعي شكل وجهك، لأن القصة المناسبة يمكن أن تبرز ملامحك وتمنحك توازناً بصرياً جذاباً.