أجمل العطور الزهرية لصيف 2025: أنوثة في زجاجة ورِقّة توقظ الحواس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 10:18 صباحاً - تُجسّد العطور الزهرية جوهر الأنوثة والرقي؛ حيث تمتزج الروائح الطبيعية لأجمل الأزهار؛ لتخلُق عطوراً تنبض بالحياة وتوقظ المشاعر. إنها دعوة مفتوحة إلى عالم من الرِقة والعذوبة؛ حيث تنسج الأزهار قصة عطركِ الخاصة. فسواءٌ أكنتِ تبحثين عن انتعاش يومي، أو سحر لا يقاوَم في المناسبات الخاصة، نرصد لكِ في التالي باقةً من أجمل العطور الزهرية لصيف 2025؛ لتختاري من بينها ما يعجبكِ.

عطر Flora Gorgeous Gardenia من غوتشي Gucci

عطر Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum من غوتشي Gucci

عطر Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum من غوتشي Gucci هو عطر زهري مفعم بالفرح والحيوية. يتمحور هذا العطر حول زهرة الغاردينيا المميزة، والتي تمتزج مع خلاصة الياسمين الدافئة ونفحات زهرة الكمثرى المرحة، بالإضافة إلى لمسة من السكر البني الحلو؛ مما يخلُق توليفة عطرية تبعث على السعادة والأنوثة.

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عطر Miss Dior Blooming Bouquet من ديور بيوتي Dior Beauty

عطر Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette من ديور بيوتي Dior Beauty

يُعَد عطر Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette من ديور بيوتي Dior Beauty، عطراً ناعماً ومنعشاً يشبه باقةً من الزهور المتفتحة حديثاً. يتميز هذا العطر بنفحات من الورد والفاوانيا والبرغموت والمسك الأبيض. وهو عطر متنوّع الطبقات، يعكس شعور الحب من النظرة الأولى. تزيّن الزجاجةَ ربطةُ عنق مميزة، نُسجت بخيوط متعددة الألوان بدقة متناهية؛ مما يمنح الزجاجة هوية "هوت كوتور" فريدة. وقد صُنعت هذه الربطة يدوياً على يد Maison Faure، الحِرفيين المتخصصين في صناعة الأشرطة منذ عام 1864.

عطر CHANCE EAU TENDRE من شانيل Chanel

عطر CHANCE EAU TENDRE - Eau De Toilette Spray من شانيل Chanel

عطر CHANCE EAU TENDRE Eau De Toilette Spray من شانيل Chanel، هو عطر زهري- فاكهي ينبِض بالأنوثة في زجاجة دائرية أنيقة. تبدأ تركيبته بنفحات عليا ناعمة وعذبة، تجذبكِ إلى دوامة من السعادة والخيال. إنه لقاء عطري مع الحظ والفرص الجميلة.

عطر LIBRE من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

عطر LIBRE Eau de Toilette من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

عطر LIBRE Eau de Toilette من إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty، هو عطر نسائي زهري مشرق، يمثّل نسخة منعشة من العطر الأصلي Eau de Parfum. تجمع تركيبته بين خلاصة اللافندر الفرنسي وزهرة البرتقال المغربية ونفحات الشاي الأبيض البارد؛ ليمنحكِ عطراً عصرياً وشاباً مليئاً بالحيوية.

استُلهم تصميم الزجاجة من عروض الأزياء الراقية؛ حيث تأتي بشكل ممدود وبسائل باللون الذهبي الوردي، لتُعزّز من الإحساس بالانتعاش والمرح الذي يحمله العطر.

عطر Irresistible من جيفنشي Givenchy

عطر Irresistible Eau De Parfum من جيفنشي Givenchy

عطر Irresistible -Eau De Parfum من جيفنشي Givenchy، هو عطر يجذبكِ بجاذبيته الآسرة. يمزج بين خشب بلون أشقر مشرق ووردة فاخرة؛ ليخلُق عطراً مغناطيسياً للمرأة التي لا تُقاوَم. تُستخرج خلاصة الورد من براعم تُقطف عند الفجر من جبال إسبرطة في تركيا، وتمتزج بأخشاب دافئة. كما تضيف الكمثرى اللذيذة، والسوسن الناعم، ونفحات العنبر والمسك، عمقاً وأناقة إلى هذا العطر الزهري- الخَشبي-الفاكهي الفاخر. إنه دعوة للانطلاق بحرية وتعبير صادق عن الذات.