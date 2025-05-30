الامارات | وفاة عملاق الأدب الإفريقي نجوجي وا تيونجو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب الكيني، نجوجي وا تيونجو، الذي يُعدّ أحد أبرز روّاد الأدب الإفريقي، عن عمر ناهز 87 عاماً، بحسب ما أكدت متحدثة باسم دار النشر الخاصة به في نيروبي، وترك تيونجو، الذي وافته المنية في ولاية جورجيا الأميركية، أمس، إرثاً طويلاً من الأعمال النقدية، التي أجبرته على مغادرة وطنه كينيا خلال حكم الرئيس دانيال أراب موي.

ولم يُسكِت السجن ولا التهديد بالقتل نجوجي، وتم اعتقاله في عام 1977 بعد أن قدّم مسرحية انتقدت النظام الحاكم آنذاك، وتم سجنه من دون محاكمة، ثم قام بكتابة روايته التالية أثناء فترة احتجازه، مستخدماً المادة الوحيدة التي كانت متاحة لديه وقتها، وهي «ورق التواليت».