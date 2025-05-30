الامارات | إغلاق باب التسجيل في الموسم الـ 12 من «شاعر المليون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للتراث إغلاق باب التسجيل للموسم الـ12 من برنامج «شاعر المليون» الذي تُنتجه، ويستهدف تعزيز قيم الهوية الوطنية، ونشر الوعي بالموروث، ورعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأنواعه المختلفة.

وبلغ عدد الشعراء الذين تقدموا بطلبات التسجيل في الموسم الـ12 أكثر من 1200 ينتمون إلى 25 دولة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث في هيئة أبوظبي للتراث، الدكتور سلطان العميمي، إن برنامج «شاعر المليون» يأتي ضمن الدور الكبير لإمارة أبوظبي في دعم الشعر، وتقدير شعراء النبط، وتثمين أعمالهم.

وأشار إلى أن البرنامج حمل، منذ انطلاقته في عام 2006، على عاتقه مسؤولية كبيرة في الحفاظ على التراث الشعري النبطي، ونقله إلى الأجيال الجديدة بروح الأصالة التي نشأ عليها وانطلق منها.