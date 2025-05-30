الامارات | الحناء.. نقوش فرح معجونة بالتراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحناء واحدة من أبرز مفردات التراث الإماراتي والخليجي بشكل عام، ورغم التغييرات الكبيرة التي شهدتها المجتمعات، حافظت على مكانتها وحضورها المرتبط غالباً بطقوس البهجة والاحتفال والمناسبات الاجتماعية أو بالأعياد.

سابقاً كانت المرأة تصنع الحناء بنفسها، من خلال طحن أوراق نبتة شجرة الحناء الخضراء المجففة، وعجنها مع الماء الدافئ، وبعض عصارة الليمون الجاف، لتزيين اليدين والقدمين، وفي حال استخدامها لتقوية الشعر لا يوضع الليمون.

وهناك نقوش مختلفة متعارف عليها، من أشهرها «الغمسة»، و«القصة»، و«الشراع»، و«الروايب»، و«التيلة»، و«الكازوا»، و«أبوالبيطان»، و«الجوتي».