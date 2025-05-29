للعروس... كيف تختارين العطر المثالي ليوم زفافك في الصيف بنفحات آسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - لا تكتمل إطلالة العروس من دون لمسة عطر تعبّر عنها وترافق خطواتها بهالة أخاذة في يوم زفافها، ومع ارتفاع الحرارة والرطوبة في الصيف، يصبح اختيار العطر للعروس أكثر دقة؛ إذ يجب أن تجمع الرائحة بين الثبات والنعومة، وبين الانتعاش والأنوثة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على تفاعل العطر مع البشرة، ما قد يُظهر الروائح الثقيلة بشكل مبالغ فيه، لذا لا تستهيني بدور العطر، فهو تفصيلة صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في أجمل أيام حياتك.

تابعي مع "الخليج 365"، واكتشفي كيف تختارين العطر المثالي ليوم زفافك في الصيف، بنفحات تنسجم تماماً مع وهج الصيف في يومك الكبير.

عطر العروس بحسب الزمان والمكان... انتعاش نهاري وأناقة مسائية

عروس تعطر نفسها - الصورة من Freepik

لا يقتصر اختيار العطر المناسب للعروس في الأجواء الحارة على الرائحة فحسب، بل يجب أن يتناغم مع توقيت الحفل ومكانه أيضاً، فإذا كان الزفاف نهارياً وفي الهواء الطلق، يُفضّل انتقاء تركيبات عطرية منعشة وحيوية تعتمد على النفحات الحمضية مثل البرغموت، أو الليمون أو اليوسفي، ممزوجة بخفة مع نفحات الأزهار البيضاء كالفل والياسمين، أما إذا أُقيم الحفل في المساء أو في قاعة فخمة مغلقة، ينصح اختيار عطر أكثر دفئاً وثباتاً، بلمسات من الفانيليا، أو المسك، أو العنبر، ما يضمن تأثيراً آسراً يدوم طوال الحفل، العطر الصيفي للعروس لا يجب أن يكون ثقيلاً، بل مُتوازن، وهنا، تلعب النفحات العطرية دوراً أساسياً في تحقيق هذا التوازن.

أجمل العطور الصيفية للعروس بنفحات آسرة

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تؤثّر على تفاعل العطر مع البشرة، ما يجعل من الضروري أن تتوجّه العروس نحو تركيبات خفيفة ونفحات تتميّز بالانتعاش، والثبات، والأنوثة، ما ينعش حواسها، ويمنحها شعوراً بالثقة والراحة في يوم زفافها، اختاري العطور التي تحتوي على الروائح الحمضية، هذه النوتات، تعدّ مثالية لحفلات الزفاف الخارجية أو تلك التي تُقام على الشاطئ، لا تترددي أيضاً في تجربة عطور بروائح بودرية ناعمة، لإضفاء بعدٍ أنيق وراقٍ على حضورك. مثل:

الليمون الإيطالي

البرغموت المنعش

اليوسفي الطازج

أما إذا كنت تميلين إلى الطابع الرومانسي والناعم، فابحثي عن النفحات الزهرية البيضاء، حيث تُضفي على حضورك لمسة أنثوية ناعمة تدوم في الذاكرة، ومنها:

زهر البرتقال

الياسمين

الفاوانيا

بالنسبة للروائح الخشبية الثقيلة أو العطور الشرقية الدافئة كالعود، أو العنبر، أو الفانيليا، فمن الأفضل استعمالها في فصول باردة؛ إذ قد تُصبح خانقة وغير مريحة في الأجواء الحارة.

نصيحة: جرّبي العطر على بشرتكِ وليس على الورق، وتأكّدي من استقراره بعد ساعات، لأن حرارة الصيف قد تُغيّر من تركيبة العطر وثباته، ولا تتردّدي في اقتناء حجم صغير من عطركِ المفضّل، لتنعشي به لمساتك كلما احتجت.

تركيبة العطر المثالية للعروس في الصيف "أو دو تواليت" أم "أو دو بارفان"؟

غالباً، ما تحتار العروس بين تركيبتين شائعتين: "أو دو تواليت" Eau de Toilette، و"أو دو بارفان" Eau de Parfum، عند اختيارها العطر المناسب ليوم زفافها في الصيف، الفرق بينهما يكمن في تركيز الزيوت العطرية، فالأول يتميّز بتركيبة أخف وأقل تركيزاً، ما يجعله مثالياً للأجواء الحارة والنهارية؛ إذ يمنح العروس انتعاشاً ناعماً دون أن يكون ثقيلاً على بشرتها، أما "أو دو بارفان"، فيأتي بتركيز أعلى وثبات أطول، وهو خيار مناسب إن كان حفل الزفاف في المساء، أو في مكان مغلق.

نصيحة: احرصي على اختيار التركيبة التي تنسجم مع توقيت الزفاف ومكانه، لتحصلي على نفحات تدوم طويلاً، وتعبّر عنك بأناقة صيفية تحبس الأنفاس.

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طرق تثبيت عطر العروس في الصيف

قد تواجه العروس تحدياً في الحفاظ على ثبات عطرها طوال ساعات الزفاف في فصل الصيف، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، لتفادي تلاشي رائحة العطر بسرعة، ثمة نصائح تفيد في ذلك، لعلّ أبرزها: