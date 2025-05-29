الامارات | بعد صفعة ماكرون .. دورات للدفاع عن النفس لمن تضربهم زوجاتهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في موجة سخرية جديدة طالت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا إعلانًا ساخرًا يروّج لدورات "الدفاع عن النفس"، مستوحى من مشهد انتشر مؤخرًا لماكرون وهو يتلقى صفعة من زوجته بريجيت خلال زيارتهما الأخيرة إلى فيتنام.

الإعلان، الذي يبدو أنه التُقط داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، حمل عبارة:

"زوجتك تضربك؟ سجّل في دورات الدفاع عن النفس! لمزيد من المعلومات، اتصل بالإدارة."

وقد أُرفق الإعلان بصورة مركبة للرئيس الفرنسي تظهره بعين مغطاة وكدمة على الجبين، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة عبر الإنترنت.

وتعود القصة إلى لحظة وصول ماكرون وزوجته إلى فيتنام بتاريخ 25 مايو، حيث رصدت عدسات الصحفيين مشهدًا محرجًا أثناء نزولهما من الطائرة، بدا فيه وكأن يد بريجيت توجهت بقوة نحو وجهه في لقطة أثارت الجدل.

ورغم أن قصر الإليزيه سارع إلى نفي صحة الفيديو، واعتبره "مفبركًا"، إلا أن انتشار اللقطات على وسائل الإعلام دفع مصدرًا مقربًا من الرئيس إلى وصف ما حدث بأنه مجرد "خلاف عائلي بسيط".

لاحقًا، حاول ماكرون التخفيف من وقع الجدل، نافيًا أن تكون الصفعة حقيقية، ومؤكدًا أن ما حدث بينه وبين زوجته كان على سبيل المزاح.

وبينما لم يُعلّق الرئيس رسميًا على الحملة الساخرة، تفاعل الفرنسيون مع الإعلان بروح دعابة واسعة، معتبرين أنه "رد غير مباشر" من الشعب على المشهد الغامض، الذي ما زال حديث مواقع التواصل.