الامارات | قتل طليقته وألقى جثتها في نهر مليء بالأسماك المفترسة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل اعترف بقتل طليقته وإلقاء جثتها في نهر مليء بأسماك البيرانا بولاية ساو باولو، في جريمة أثارت صدمة واسعة.

ووثّق مقطع فيديو مروّع لحظة قيام الجاني، كارلوس إدواردو دي سوزا ريبيرو، 35 عامًا، بوضع جثة الضحية أماندا كارولين دي ألميدا، 31 عامًا، داخل صندوق سيارة، بمساعدة شقيقه، قبل التوجه بها إلى نهر تيتي.

وبحسب التحقيقات، وقعت الجريمة في 19 مايو الجاري، عندما خنق ريبيرو طليقته بعد أن رفضت استئناف علاقتهما التي انتهت قبل شهرين. وذكرت الشرطة أن الجاني سبق واعتدى عليها بالضرب قبل أسابيع، لكنها لم تُبلغ عن ذلك خوفًا على أطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا.

وتم توقيف ريبيرو في 21 مايو، بينما جرى اعتقال شقيقه، البالغ من العمر 38 عامًا، في اليوم التالي بتهمة التستر والمساعدة في إخفاء الجريمة. ولا يزال البحث جاريًا عن جثة ألميدا، التي يُعتقد أنها التُهِمت جزئيًا من أسماك البيرانا، المعروفة بشراستها، في مياه نهر تيتي شديدة التلوث.

وفي خطوة وُصفت بالتاريخية، أقرت الحكومة البرازيلية في العام 2024 استثناء ضحايا العنف المنزلي من إجراءات الإعادة إلى الوطن بموجب اتفاقية لاهاي، في محاولة لتعزيز الحماية القانونية للنساء والأطفال.

يُذكر أن أبناء الضحية باتوا الآن في رعاية عائلية، وسط مطالب متزايدة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.