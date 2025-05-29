كيف تنسقين المناكير مع ملابس العيد؟ إطلالتك مكتملة بلمسة أنثوية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 10:23 صباحاً - خلال عيد الأضحى، لا شك أن الاهتمام بأناقة أظافرك ومظهرها تأخذ حيزاً كبيراً من وقتك، فمن دون أظافر مقلمة ومزينة بأجمل ألوان المناكير لا يمكن أن تكتمل إطلالة العيد، والأهم من ذلك تنسيق المناكير مع ملابس العيد ليكون التوازن والتناسق هو ما يطغى على إطلالتك فتكون مثالية لافتة ومتفردة من النواحي كافة.

المناكير هو اللمسة الفنية التي تزين أظافرك في العيد شرط أن تختاريه بلون مناسب يتناغم مع لون بشرتك وألوان ملابسك في آن واحد.

انطلاقاً من ذلك نرصد لك من الخليج 365 كيف تنسقين المناكير مع ملابس العيد، بحيث تكون إطلالتك مكتملة بلمسة أنثوية.

ألوان مناكير حيادية لإطلالات العيد الكلاسيكية

مناكير نيود من عرض بيت دولارت Peet Dullaert- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنت تميلين إلى اختيار أزياء العيد بألوان حيادية كالأبيض، البيج، الكريمي أو الرمادي الفاتح، فالمناكير النيود بمختلف درجاته سيكون خيارك المثالي. اختاري مثلاً البيج المائل إلى الوردي للبشرة الفاتحة، أو التوفي الدافئ للبشرة الحنطية، أما درجات البني الفاتح فستبرز جمال البشرة السمراء وتزيدها دفئاً وأناقة. هذه الألوان تمنحك لمسة راقية تتناغم مع أسلوبك الهادئ والناعم.

مناكير بألوان زاهية لإطلالة مفعمة بالحيوية

مناكير باستيل من عرض زيمرمان Zimmermann- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ملابس العيد المفعمة بالألوان، كالزهري، الأصفر، الأخضر التفاحي أو الفوشيا، تحتاج إلى مناكير يواكب حيويتها، شرط ألا ينافسها في الحضور. يمكنك اعتماد تدرجات الباستيل من الألوان نفسها، فهي تخلق انسجاماً بصرياً رقيقاً، أو اللجوء إلى مناكير شفاف بلمسة لؤلؤية يضيء الأظافر من دون أن يطغى على الملابس.



مناكير جريء للأزياء السوداء أو الداكنة

مناكير أحمر من عرض فيليب بلين Philipp Plein- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة العيد بالفستان الأسود أو الملابس ذات الألوان الداكنة كالكحلي أو البرغندي، اطلقي العنان لخيالك في اختيار ألوان مناكير جريئة. الأحمر الكلاسيكي مثلاً لا يُخطئ في ترك انطباع أنثوي قوي، والذهبي اللامع يمنحك لمسة احتفالية تليق بأجواء العيد، بينما الأزرق المعدني أو الأخضر

الزمردي يضفي لمسة عصرية متمردة.

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تناغم التفاصيل الصغيرة: مناكير ميتاليكي أو "مطفي"

مناكير ميتاليكي من عرض برايفت بوليسي Private Policy- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



عند تنسيق المناكير مع إطلالتك، لا تنسي التفاصيل. إن كانت أزياؤك تحتوي على تطريزات أو لمسات برّاقة، فالمناكير المطفي (matte) قد يكون خياراً ذكياً لتوازن اللمعان. أما إذا كانت إطلالتك بسيطة وبعيدة عن البريق، فجرّبي المناكير الميتاليكي أو الغليتر لمزيد من التألق والتميز.



رسومات أظافر ناعمة: لمسة إضافية أنثوية



إذا كنت من محبات التفاصيل، فإن رسومات الأظافر الناعمة بلون واحد أو بدرجات متناغمة يمكن أن تكون لمسة أنثوية ناعمة تكمل ملابسك. اختاري نقوش الورود الصغيرة، الخطوط الذهبية والفضية،

أظافر ناعمة مزينة بخطوط فضية من عرض باتبو Patbo- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أو رسومات القلوب لتناسب أجواء العيد.

ألوان مناكير رائجة للعيد موضة صيف 2025

مناكير برتقالي مشمشي من عرض جيرمانييه Germanier- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



بحسب أبرز دور التجميل وصيحات الموضة لموسم صيف 2025، برزت مجموعة لافتة من ألوان المناكير التي تجمع بين الجرأة والنعومة، وتتناسب بشكل مثالي مع إطلالات العيد المتجددة. فيما يلي، ترشيحاتنا لكِ:

الأزرق الباستيل الباهت: لون بارد ومنعش يعكس برودة الصيف وأناقة الهدوء، ويناسب الإطلالات البيضاء والزرقاء الفاتحة.

الوردي المائل إلى الموف (Mauve Pink): خيار أنثوي ناعم يجمع بين الأناقة والعصرية، ويليق بإطلالات العيد الرومانسية.

البرتقالي المشمشي: أحد أبرز الألوان لهذا الموسم، يعكس طاقة الصيف الإيجابية ويضيء البشرة السمراء على وجه الخصوص.

الأخضر الليموني (Lime Green): لون جريء ومشرق يمنحك لمسة مرحة وغير تقليدية، خاصة إذا نسقته مع أزياء محايدة أو بلون مشابه.

الذهبي اللامع: خيار مثالي لسهرات العيد، إذ يضيف لمسة فاخرة إلى إطلالتك ويتماشى مع الأكسسوارات المعدنية الذهبية.

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اختاري المناكير بحسب لون بشرتك لإطلالة متناغمة

مناكير برغندي من عرض ليونارد باريس Leonard Paris- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



عند اختيار لون المناكير، لا يكفي فقط تنسيقه مع الملابس، بل من المهم أيضاً أن يكون متناغماً مع لون بشرتك ليبرز جمال يديك ويمنح أظافرك إشراقة ناعمة وطبيعية.