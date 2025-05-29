الامارات | محمد رمضان يظهر برفقة مخلوقات غريبة في أغنيته الجديدة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار المطرب محمد رمضان الجدل من جديد بعد ظهوره رفقة مخلوقات غريبة على مائدة طعام في الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة التي طرحها أمس على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات المختلفة.

ويظهر الفنان المصري في الكليب المصور للأغنية جالسًا على مائدة الطعام، برفقة أجساد بشرية برؤوس كلاب، ويوجه رسائل الى الذين استفادوا منه عاطفيا وماديا ولم يفوا بوعودهم أو يردوا المعروف.

وتوسط رمضان في أحداث الكليب الخاص بأغنيته الجديدة مائدة الطعام، ثم يتحوّل تدريجيا إلى وجه أسد، فيما يجلس إلى جانبي المائدة 6 أجساد بشرية برؤوس كلاب، ثلاثة منهم في كل جانب، وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "ميستاهلوش، ميتأمنوش، طيبة تاني لا، دلع تاني لا" محدثًا حالة من التكهنات الجماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مضمون العمل الغنائي الجديد، وعما إذا كان يحمل رسالة أو إيماء منه إلى أي من الأحداث التي يمر بها في الواقع الحياتي، على غرار بعض أعماله الغنائية الأخيرة التي ربط الجمهور بين مضامينها وأحداث من واقعه.

وكان من أبرز أغنيات محمد رمضان الأخيرة التي حملت إيماءات وتلميحات عن أحداث مرتبطه بواقعه الحياتي، أغنية "هتجيني"، التي رأى كثير من المتابعين أنها تتضمن تلميحات غير مباشرة للفنانة ياسمين صبري.