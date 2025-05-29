الامارات | بعد شائعة وفاته.. محمد عبده يطمئن جمهوره: نلتقي في دبي على العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلّ فنان العرب، محمد عبده، على جمهوره ومحبّيه عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا"، ليؤكد تحسّن حالته الصحية بعد تعرّضه لوعكة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعبّر الفنان محمد عبده عن امتنانه قائلًا: "الحمد لله ربنا شفاني وبلغنا بليلة وقفة عرفات بالخير". وأشار إلى أنه سيقضي أيام عيد الأضحى في أجواء فنية مبهجة، موزّعة ما بين مدينة دبي والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، واصفًا الليالي المرتقبة بأنها "جميلة" وتعويض عن الأيام السابقة.

وكان محمد عبده قد حرص، قبل ساعات من مقطع الفيديو الأخير، على طمأنة جمهوره بشأن ما تردّد عن تعرّضه لأزمة صحية شديدة، مصحوبة بشائعات وفاته، بعد أن أُعلن عن تأجيل بعض حفلاته. وظهر في مقطع مصوّر نشرته "روتانا"، موضحًا تفاصيل حالته قائلًا: "منذ عشرة أيام وأنا أحاول أن أكون بصحة جيدة، لكنّي أعاني من حساسية ربو، وبدلًا من أن يكون الحفل فنيًّا، كان سيصبح حفل كحّة". وأضاف: "استخدمت الأدوية قدر الإمكان، لكن لم أتحسّن، لذا أرجو منكم السماح، وإن شاء الله ألتقي بكم في حفلات مقبلة، تسعدون بيّ وأسعد بكم".

وكان شاربل، مدير أعمال محمد عبده، قد نفى صحة ما تمّ تداوله من أخبار تفيد بوفاته، عقب إعلان "روتانا" إصابته بوعكة صحية مفاجئة. وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، قال شاربل: "خبر وفاة فنان العرب غير صحيح. هو فقط يمرّ بوعكة خفيفة، وإن شاء الله يتعافى سريعًا، ويعود إلى نشاطه الفني كما اعتدنا".

وأكد محمد عبده خلال ظهوره أن جدول حفلاته الفنية في عيد الأضحى لم يتغيّر، وأنه سيواصل لقاء جمهوره في الحفلات المقرّرة في دبي والمنطقة الشرقية بالمملكة خلال الأيام القادمة، مُعربًا عن سعادته بالعودة إلى جمهوره في هذه المناسبة الخاصة، بعد أن تجاوز الأزمة الصحية الأخيرة. وأضاف: "سنقضي أيام عيد جميلة، وهنعوض ما فاتنا"، في رسالة دعم وتفاؤل لجمهوره الذي ينتظر إطلالته على خشبة المسرح.