الامارات | القرية العالمية تواصل التألق بجائزتين جديدتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مجموعة دبي القابضة للترفيه، إحدى أكبر المجموعات الترفيهية المتنوعة في المنطقة، حضوراً لافتاً في حفل توزيع جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) لهذا العام، إذ حصدت أربع جوائز عبر مجموعة وجهاتها المتنوعة.

ونالت القرية العالمية جائزتين: جائزة أفضل متنزه ترفيهي للوجهات التي تستقبل أكثر من 500 ألف زائر سنوياً، تقديراً لجهودها المتواصلة في تقديم تجارب استثنائية وواسعة النطاق لملايين الضيوف سنوياً، وجائزة أفضل وجهة جذب للضيوف، احتفاءً بمكانتها المتفردة باعتبارها الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق.

وحصلت «ذا جرين بلانيت دبي» على جائزة أفضل مركز للتعليم الترفيهي، تقديراً لما تقدمه من بيئة فريدة تمثل غابة استوائية داخلية غامرة، والتزامها الراسخ بالتوعية البيئية، والحفاظ على الطبيعة، وتقديم تجارب شاملة للزوار.

ونالت روكسي سينما جائزة أفضل حملة تسويقية لمراكز الترفيه العائلي، تقديراً لاستراتيجياتها المبتكرة في التسويق ومبادراتها المتميزة في التفاعل مع الجمهور، والتي تسهم في الارتقاء بتجربة مشاهدة الأفلام.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه، فرناندو إروا: «يمثّل هذا التقدير من (مينالاك) مصدر فخر كبير لنا، فهو ثمرة الجهود الجماعية وروح الابتكار التي يتحلّى بها فريقنا. وتجسّد هذه الجوائز التميز في التجارب التي نقدمها، بالإضافة إلى رؤيتنا المستمرة لدفع حدود الابتكار والارتقاء بقطاع الترفيه في المنطقة، إذ نواصل سعينا لصنع لحظات استثنائية لا تنسى لضيوف جميع وجهاتنا».

