الامارات | أحمد السقا: أنا «سنجل» وأعيش الآن من أجل أولادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النجم المصري أحمد السقا في فعاليات اليوم الأخير من قمة الإعلام العربي 2025 في دبي ، حيث تحدث عن أهمية الدراما وتأثيرها في المجتمعات.

وأكد السقا أن الفن رسالة راقية تتجاوز حدود الترفيه.

وقال إن : "الدراما هي "حدوتة"، وهي فن راقٍ يعكس الواقع ويستطيع أن يساهم في تعديل كل الأشياء السلبية في المجتمع"، مضيفًا أن "الدراما ليست مجرد حكاية تُروى، بل أداة فعّالة لتعديل السلوك المجتمعي".

وأشار السقا إلى أن الأعمال الفنية، خصوصًا الأفلام، باتت تخلق "ترند" وتثير تفاعلًا أكبر من بعض القضايا الاجتماعية.

وأوضح النجم المصري أن : "الفيلم يثير ضجة أكثر من الطلاق، لأن الطلاق «قسمة ونصيب»".

وفي حديثه عن حياته الشخصية، كشف السقا أنه يعيش حاليًا حياة "سنجل"، مشددًا على احترامه وتقديره الكبير لأم أولاده.

وأكد أن العلاقة بينهما ما زالت قائمة على الصداقة والاحترام.

وقال : "أنا أعيش الآن من أجل أولادي الثلاثة، فهم كل حياتي".