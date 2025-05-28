فازلين تطلق زيت جل الجسم Cocoa Radiant في تجربة شاطئية فريدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 04:23 مساءً - في أجواء صيفية مبهجة أطلقت علامة ڤازلين Vaseline، الرائدة في العناية بالبشرة منذ أكثر من 150 عامًا، أحدث ابتكاراتها في عالم الجمال، زيت جل الجسم Cocoa Radiant Intensive Care، ضمن تجربة شاطئية فريدة من نوعها في Ula Beach الواقع في نخلة جميرا، دبي.

هذا الإطلاق المميز لم يكن مجرد عرض منتج جديد، بل كان تجربة حسية متكاملة احتفت بالعناية الذاتية والإشراق الطبيعي، وسط أجواء البحر والشمس والرمال الذهبية.

تركيبة مغذية لتوهج طبيعي

زيت جل الجسم الجديد من ڤازلين يتميّز بتركيبة مبتكرة تعتمد على زبدة الكاكاو النقية بنسبة 100%، إلى جانب مزيج من الزيوت المرطبة التي تعمل بفعالية على ترطيب البشرة الجافة والباهتة، ومنحها إشراقة صحية طبيعية دون أن تترك أي أثر دهني.

يُوصى باستخدامه مباشرة على البشرة المبللة بعد الاستحمام لنتائج مثالية، كما يمكن إعادة تطبيقه خلال اليوم بحسب الحاجة. إنه الخيار الأمثل لصيف مشرق وبشرة ناعمة ومتوهجة.



ڤازلين تطلق زيت جل الجسم Cocoa Radiant في تجربة شاطئية فريدة - الصورة من العلامة

تجربة فازلين الشاطئية: أكثر من مجرد منتج

للاحتفال بهذا الإطلاق، حولت ڤازلين شاطئ Ula Beach إلى مساحة استثنائية تجسّد جوهر العلامة ورؤيتها للعناية بالبشرة. انطلقت الفعالية في 23 مايو وتستمر حتى 30 مايو 2025، من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً.

التجربة لم تقتصر على التعريف بالمنتج، بل قدّمت للزوار فرصة معايشة لحظات من العناية الذاتية من خلال:



• ركن تصوير تفاعلي بإضاءة "الغولدن أور" لالتقاط لحظات مشرقة.

• تجربة تصوير أمام المرآة توثق الإشراقة الفورية بعد استخدام المنتج.

• جلسات تدليك يد مجانية باستخدام الزيت الجديد.

• هدايا حصرية ضمن تعكس فخامة وفوائد المنتج.

ولتشجيع التفاعل، أطلقت ڤازلين مسابقة خاصة عبر إنستغرام، حيث يمكن للزوار نشر صورهم في ركن التصوير مع استخدام الوسم #GoldenhourGoddess والإشارة إلى حساب @vaselinearabia للدخول في سحب على إمداد سنوي من منتجات ڤازلين لـ5 فائزين محظوظين.

مزيج من الجمال والعافية على شاطئ البحر

هذا الحدث الفريد يعكس التوجه الجديد لڤازلين في تعزيز تجربة المستهلك من خلال لحظات حسية وشخصية، تدمج بين العناية بالجمال والاسترخاء في أجواء صيفية. ليس الهدف فقط تقديم منتج، بل خلق تجربة لا تُنسى ترتبط فيها العناية بالبشرة بالمتعة والراحة.