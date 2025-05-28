العناية بالشعر الكيرلي في الصيف.. حلول مجرّبة لخصلات ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 10:19 صباحاً - لا شيء يضاهي جمال الشعر الكيرلي بتجعيداته الطبيعية، وحجمه المميز الذي يعكس الحيوية والتفرّد. لكن هذا الجمال قد يتحوّل بسهولة إلى تحدٍ يومي، لا سيما في ظلّ الأجواء الرطبة؛ حيث يصبح الهيشان، والجفاف، وفقدان التحديد من أبرز التحديات التي تواجهها صاحبات الشعر المجعّد. ومع دخول فصل الصيف أو الإقامة في مناطق ذات رطوبة عالية، تبدأ خصلات الكيرلي بفقدان بريقها ومرونتها، مما يتطلب روتيناً خاصاً، يحافظ على تماسكها ويمنحها الترطيب الذي تحتاجه.

إذا كنتِ تبحثين عن أفضل طرق العناية بالشعر الكيرلي في الصيف، فلا تقلقي؛ "الخليج 365" تقدّم لكِ خطوات فعالة ومجربة، إلى جانب نصائح عملية تساعدك في السيطرة على الخصلات المتطايرة والحفاظ على مظهر محدد ولامع لشعرك الكيرلي. تابعي القراءة لاكتشاف أسرار الشعر المموّج المثالي، من دون تشابك ولا تطاير.

غسل الشعر الكيرلي بشامبو خالٍ من السلفات

امرأة تستخدم شامبو خالياً من السلفات لشعرها الكيرلي

في الأجواء الرطبة، يميل الشعر الكيرلي إلى امتصاص الرطوبة من الجو، مما يزيد من حجمه ويضاعف هيشانه. لتجنب هذه المشكلة، يجب البدء بروتين تنظيف يعتمد على شامبو خالٍ من السلفات (مادة كيميائية قاسية قد تتسبب في تجريد الشعر من زيوته الطبيعية، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف والتكسر. اختاري شامبو يحتوي على مكونات طبيعية مغذية مثل:

زيت الأرغان: يمنح الترطيب العميق ويمنع الجفاف.

زبدة الشيا: تعمل على تقوية الشعر وتغليفه بطبقة واقية.

زيت جوز الهند: يساعد في منع فقدان الرطوبة ويعزز لمعان الشعر.

نصيحة مجربة: عند غسل شعرك، تجنبي فرك فروة الرأس بقسوة، وبدلاً من ذلك، قومي بالتدليك بلطف بأطراف أصابعك؛ لتحفيز الدورة الدموية وتنشيط بصيلات الشعر.

بلسم لترطيب الشعر الكيرلي

الرطوبة العالية في الصيف، تتسبب في فتح مسام الشعر وامتصاص المياه من الجو، مما يؤدي إلى تمدد الخصلات وتكسرها. لذا، استخدام بلسم عميق للشعر الكيرلي، يعدّ من الخطوات الهامة ولا غنى عنها في غسل الشعر. يُفضل اختيار البلسم الذي يحتوي على مكونات مرطبة ومغذية مثل:

الكيراتين: لإصلاح التلف وتقوية ألياف الشعر.

البروتينات النباتية: لتعزيز المرونة ومنع التكسر.

فيتامين "هـ" E: لحماية الخصلات من العوامل البيئية الضارة.

زيت الزيتون: لتغذية الخصلات بعمق.

زبدة الشيا: لخلق طبقة واقية والحفاظ على الترطيب.

زيت الأفوكادو: لتعزيز نعومة ولمعان الشعر.

نصيحة مجرّبة: بعد وضع البلسم، استخدمي مشطاً واسع الأسنان لتمشيط الشعر بلطف، ثم لفيه بمنشفة دافئة واتركيه لمدة 15 دقيقة لامتصاص أعمق.

كريم أو جل لتحديد التموجات

بعد شطف البلسم وتجفيف الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية، يأتي دور كريم التصفيف أو الجل. هذه الخطوة هي المفتاح للحصول على تموجات محددة ومنع الهيشان. قومي بتوزيع المنتج بالتساوي على الشعر المبلل، مع الضغط بلطف على الشعر للأعلى، لتعزيز التموجات الطبيعية.

الكريم: مناسب للتموجات الكثيفة والجافة؛ حيث يوفر تغذية إضافية ولمعاناً.

الجل: مثالي للشعر الخفيف أو متوسط الكثافة؛ حيث يساعد في التثبيت ومنع الهيشان.

نصيحة مجرّبة: استخدمي يديك عند تطبيق الكريم أو الجل على شعرك؛ للضغط على الخصلات من الأسفل إلى الأعلى؛ لتعزيز التموجات الطبيعية.

تجفيف الشعر بتقنية الـ"بلوبينغ"

تُعد تقنية "البلوبينغ" مثالية ومحددة من أسرار العناية بالشعر الكيرلي في الأجواء الرطبة. هذه الطريقة تعتمد على لف الشعر في قطعة قطنية بعد تطبيق منتجات التصفيف، وتركه لمدة 20 دقيقة. تساعد هذه التقنية على:

امتصاص الرطوبة الزائدة دون إحداث هيشان.

تعزيز تموجات الشعر وحمايتها من التكسر أثناء التجفيف.

تُبقي الخصلات محددة ومتناسقة بشكل طبيعي.

نصيحة مجرّبة: تجنبي المناشف العادية، فهي تسبب تكسر الشعر بسبب ملمسها الخشن، واختاري دائماً القطن الناعم أو الميكروفايبر.

سيروم مضاد للرطوبة

لمنع امتصاص الرطوبة من الجو، يُنصح باستخدام مصل مضاد للرطوبة كخطوة نهائية بعد تجفيف الشعر. يعمل المصل على تغليف كل خصلة بطبقة واقية، مما يحد من تأثير الرطوبة، ويمنح الشعر الكيرِلي لمعاناً طبيعياً دون إثقال الشعر.

اختاري سيروم للشعر الكيرلي، يحتوي على زيوت طبيعية، كزيت المكاديميا وزيت الجوجوبا.

استخدمي كمية صغيرة جداً، ووزعيها بأطراف الأصابع؛ لتفادي المظهر الدهني.

نصيحة مجرّبة: ركزي على الأطراف والمناطق الأكثر عرضة للهيشان.

عدم لمس الشعر بعد التصفيف

لمس الشعر بعد التصفيف يمكن أن يؤدي إلى فك التموجات وزيادة الهيشان. لذلك، بمجرد تطبيق مستحضرات العناية بالشعر، وغسله، يُفضل ترك الشعر دون لمس حتى يجف تماماً، وضمان ثبات التصفيفة.

نصيحة مجرّبة: إذا كنتِ تخططين للخروج في أجواء رطبة جداً، استخدمي بخاخ تثبيت خفيفاً مضاداً للرطوبة، فهو يساعد في منع التفكك، ويحافظ على شكل التموجات لفترة أطول.

حماية الشعر أثناء النوم

في الأجواء الرطبة، حتى النوم يمكن أن يؤثر على تجاعيد الشعر. للحفاظ على تموجات خصلات شعرك الكيرلي طوال الليل، استخدمي غطاء وسادة من الحرير أو الساتان بدلاً من القطن العادي؛ لأن ملمس الحرير يقلل من الاحتكاك ويمنع الهيشان. واربطي شعرك على شكل كعكة فضفاضة أو استخدمي تقنية الأناناس، وهي رفع الشعر للأعلى بلطف. أو استخدمي "باندانا" من الحرير لتغطية الشعر أثناء النوم وحمايته من الرطوبة.

نصيحة مجرّبة: لتجنب التشابك أثناء النوم، يمكنك وضع بضع قطرات من السيروم على الأطراف قبل النوم.

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6 نصائح مفيدة لمنع هيشان الشعر الكيرلي

من عرض لويس فويتون Louis Vuitton -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية؛ فالحرارة الزائدة هي العدو الأول للشعر الكيرلي؛ حيث تسبب تلف الطبقة الخارجية للخصلات، مما يفقدها لمعانها الطبيعي. يمكنك استخدام موزع الهواء عند تجفيف الشعر على حرارة منخفضة. قبل استخدام أي حرارة، ضعي رذاذ حماية من الحرارة لحماية الخصلات من التلف. لا تستخدمي الفرشاة على الشعر الجاف، واستبدليها بمشط واسع الأسنان عند التصفيف. ضعي القليل من البلسم بعد التصفيف؛ لتعزيز ترطيب خصلات شعرك الكيرلي. شطف الشعر بخل التفاح لتعزيز لمعان الشعر الكيرلي؛ حيث يعمل الخل على إغلاق مسام الشعر وتنعيمه، مما يضيف لمعاناً طبيعياً. شرب كميات كافية من الماء يومياً؛ حيث يساعد على ترطيب الشعر من الداخل، مما ينعكس على مظهره الخارجي.

ماسك طبيعي لتعزيز لمعان الشعر الكيرلي

إذا كنتِ تبحثين عن طرق طبيعية لتعزيز لمعان شعرك الكيرلي دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية، فإن ماسك زيت جوز الهند والعسل هو الحل الأمثل. فالشعر الكيرلي بطبيعته يحتاج إلى تغذية عميقة وترطيب مكثف؛ ليبقى لامعاً وحيوياً، خاصة في الأجواء الرطبة. يتميز زيت جوز الهند بخصائصه المغذية التي تخترق طبقات الشعر، بينما يعمل العسل كمُرطّب طبيعي يجذب الرطوبة إلى الخصلات، مما يمنحها نعومة ولمعاناً طبيعياً. إليكِ، طريقة تحضيره وتطبيقه بالخطوات:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الأرغان (اختياري لتعزيز الرائحة والفائدة).

طريقة التحضير والتطبيق: