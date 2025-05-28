أفضل روتين للعناية بالبشرة قبل العيد.. إشراقة طبيعية وتوهج جذاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 10:19 صباحاً - أيام قليلة فقط تفصلنا عن لحظة يملؤها البهجة والفرح، وتفوح منها رائحة العود والعطر والحناء. العيد على الأبواب، ومعه يأتينا شوق التجديد، لا فقط في ملابسنا أو عطورنا أو جلسات العائلة، بل في تفاصيلنا الصغيرة أيضاً. في نظرة عيوننا، في لمعة شفاهنا، وفي إشراقة بشرتنا التي تعكس جمال الروح وثقتنا بأنفسنا. فهل هناك أجمل من أن تستيقظي صباح العيد، تنظرين إلى المرآة، وتجدين بشرتك مشرقة كأنها استراحت من تعب الأيام واستعدت؛ لتكون بطلتك الخاصة؟

الاستعداد للعيد لا يكتمل دون خطة دقيقة ومتكاملة للعناية بالبشرة. روتين يبدأ قبل أسبوعين على الأقل من المناسبة؛ ليمنح بشرتك كل ما تحتاجه من تقشير وترطيب وتغذية وراحة. لا مكان للتجارب العشوائية في هذا التوقيت، ولا وقت للتردد. أنت الآن في سباق محبب مع الزمن، هدفك الوصول إلى يوم العيد ببشرة صافية، مخملية، متوهجة بلا مكياج أو بمكياج خفيف يبرز جمالك الطبيعي.

في هذا الدليل الشامل، سنقدم لكِ روتيناً متكاملاً للعناية ببشرتك قبل العيد، مصمماً خصيصاً لكِ؛ ليناسب مختلف أنواع البشرة، ويمنحك نتائج واضحة وملموسة خلال أيام قليلة. سنقسم الروتين إلى مراحل: روتين أسبوعي، روتين يومي، وخطوات خاصة قبل يوم العيد مباشرة. وسنرافق كل مرحلة بنصائح واقعية، وصفات طبيعية فعالة، وأفضل المنتجات التي يمكنك الاعتماد عليها.

الروتين الأسبوعي (يبدأ من أسبوعين إلى 10 أيام قبل العيد)

تقشير البشرة مرتين أسبوعياً بمقشر لطيف



إليكِ روتين العناية بالبشرة قبل العيد، اتبعيه من الآن للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة في العيد:

التقشير مرتين أسبوعياً

تقشير البشرة هو أول خطوة ضرورية؛ للتخلص من الخلايا الميتة وتفتيح البشرة واستعادة توهجها. اختاري مقشراً يناسب نوع بشرتك:

بشرة دهنية أو مختلطة: استخدمي مقشراً يحتوي على حمض الساليسيليك أو الطين الأخضر.

استخدمي مقشراً يحتوي على حمض الساليسيليك أو الطين الأخضر. بشرة جافة أو حساسة: اختاري مقشراً لطيفاً يحتوي على إنزيمات الفاكهة أو السكر البني والعسل.

وصفة طبيعية مقترحة:

ضعي ملعقة كبيرة من الزبادي + ملعقة صغيرة من الشوفان + نصف ملعقة عسل. اخلطيها، وضعيها على البشرة 10 دقائق، ثم افركي بلطف واشطفي بماء فاتر.

الماسكات المغذية

طبقي ماسكاً مغذياً ومفتحاً للون البشرة مرتين أسبوعياً.

وصفة فعالة لتفتيح وإشراقة البشرة:

حضري ملعقة صغيرة كركم طبيعي + ملعقة كبيرة زبادي + نصف ملعقة عسل. ضعيه على البشرة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

ترطيب عميق ليلي

استخدمي سيروم غني بالهيالورونيك أسيد ليلاً، مع كريم مرطب غني بالفيتامينات. نصيحة: ضعي طبقة رقيقة من الفازلين فوق المرطب ليلاً (تقنية الـSlugging) لتعزيز ترطيب البشرة.

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الروتين اليومي (آخر 7 أيام قبل العيد)

كريم مرطب صباحاً وكريم ليلي للتغذية

صباحاً:

غسل الوجه بغسول لطيف: اختاري غسولاً يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو ماء الورد. تونر قابض للمسام: استخدمي تونر طبيعياً مثل ماء الورد أو خل التفاح المخفف. سيروم فيتامين C: يعزز إشراقة البشرة ويوحد اللون ويقاوم التصبغات. كريم مرطب خفيف + واقي شمس: لا تخرجي بدون واقي شمس حتى لو كان الجو غائماً.

مساء:

إزالة المكياج بزيت منظف أو ماء ميسيلار: احرصي على تنظيف البشرة بعمق قبل النوم. غسول مناسب + تونر: اختاري الغسول المناسب لبشرتك مرة أخرى مساء. سيروم مغذ (مثل النياسيناميد أو الريتينول الخفيف): يساعد في تجديد البشرة ليلاً. كريم مرطب ليلي أو قناع نوم (sleeping mask): يغذي البشرة خلال النوم، ويمنحها مظهراً ممتلئاً في الصباح.

عناية بالبشرة قبل يوم العيد (الليلة السابقة)

قناع الزبادي والنشا والليمون لتفتيح البشرة والحصول على إشراقة فورية

حمام بخار للوجه

ضعي ماءً ساخناً في وعاء.

أضيفي إليه قطرات من زيت اللافندر أو ماء الورد.

عرّضي وجهك للبخار 5 دقائق لتفتيح المسام.

قناع تفتيح وإشراق فوري

ملعقة نشا + ملعقة زبادي + نصف ملعقة عصير ليمون (للبشرة الدهنية فقط).

للبشرة الجافة: استبدلي الليمون بالعسل .

كمادات ماء ورد باردة على العيون

ضعي قطع قطن مبللة بماء الورد في الثلاجة.

ثم استخدميها للتخفيف من الانتفاخ والهالات.

سيروم مضاد للإجهاد مثل النياسيناميد + كريم نوم مغذٍ

لتظهر البشرة ناعمة ومشدودة في الصباح.

صباح العيد: خطوات سريعة لتثبيت الإشراقة

رشي رزاز فيتامين سي لترطيب وتثبيت المكياج

غسل الوجه بماء بارد: ينشط الدورة الدموية ويقلص المسام. رذاذ فيتامين C أو ماء ورد مبرد: يرطب ويثبت المكياج لاحقاً. كريم مرطب خفيف + واقي شمس خفيف التركيبة لتحضير البشرة للمكياج. برايمر خفيف لإطلالة طبيعية: حتى إن قررتِ عدم وضع كريم أساس، سيمنحك مظهراً موحداً.

نصائح ذهبية أخيرة

اشربي ماء بكثرة، لا يقل عن 2 لتر يومياً.

ابتعدي عن السكريات والمقليات قبل العيد بأسبوع.

نامي 7 إلى 8 ساعات يومياً.

لا تجربي أي منتج جديد قبل العيد بيومين على الأقل.

استخدمي مخدة من الحرير لتقليل احتكاك البشرة أثناء النوم.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.