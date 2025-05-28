الامارات | زلزال بقوة 5,9 درجات جزر رفيلا جيخيدو في المكسيك

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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5,9 درجات جزر رفيلا جيخيدو في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر، منطقة جزر رفيلا جيخيدو قبالة المكسيك، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
ووقع الزلزال على بعد 402 كيلومتر جنوب غرب بويرتو فالارتا في المكسيك، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير فورية عن أضرار محتملة أو سقوط ضحايا.
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