الامارات | سر اليابانيين في مكافحة السمنة.. 3 عادات بسيطة تفعل فرقا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد اليابان نموذجًا فريدًا في الحفاظ على معدلات منخفضة من السمنة، رغم استهلاك سكانها لأطعمة غنية بالسعرات الحرارية.

ويُعزى ذلك إلى مجموعة من العادات التي تؤثر على اختيار وتحضير واستهلاك الطعام، وتعكس القيم الثقافية وأسلوب الحياة في المجتمع الياباني.

ومن أبرز العادات اليابانية والآسيوية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، التي تساهم في الوقاية من السمنة:

استخدام العيدان

اعتاد اليابانيون، على تناول كل شيء باستخدام عيدان الطعام باستثناء الوجبات السريعة.

هذه الطريقة في تناول الطعام تبطئ عملية الأكل، وتزيد من فترة المضغ والوقت المستغرق قبل البلع.

ووفقا لنتائج دراسة أجريت في جامعة فوجيتا للعلوم الصحية، يشجع استخدام عيدان تناول الطعام على مهل، ما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.

تناول كميات صغيرة

غالبا ما يضع اليبانيون الطعام في علب تحتوي على أقسام منفصلة، هذا يشجع على تناول الطعام بوعي أكبر ويمنع الإفراط؛ لأن هذه الوجبات تتطلب استخدام العيدان أو ملعقة ما يؤدي إلى البطء في تناول الطعام، على عكس الأطباق الغربية، التي عادة ما يتم تناولها باليدين أو بالشوكة.



الأجواء الهادئة

يلعب الانتباه إلى الوسط المحيط أثناء تناول الطعام دورا مهما في الحفاظ على الوزن.

ويفضل اليابانيون عادة الأجواء الهادئة أثناء تناول الطعام، وتجنب المشتتات، مثل التلفزيون والكمبيوتر أو الهواتف الذكية، ما يسمح لهم بالتركيز على الوجبة، والشعور بالشبع، وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل.

ويتضح من هذا أن الجمع بين الأكل البطيء والوجبات المقسمة والموقف الواعي تجاه الطعام يساعد الآسيويين على البقاء نحيفين وأصحاء.