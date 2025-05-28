بديل السكر.. فوائد وموانع استخدام العسل في التحلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتغير ذوق العالم في اختيار وسائل التحلية، وتتحول العادات الغذائية تدريجيًا نحو اختيارات أكثر وعيًا، وفي ظل الطفرة المعرفية في مجالات التغذية والصحة، أصبحت التحلية اليومية جزءا من النقاش العام حول الحياة الصحية، لا سيما مع تصاعد التحذيرات من مخاطر الإفراط في تناول السكر الأبيض، وفي المقابل، ارتفع الاهتمام بالعسل الطبيعي كبديل آمن ومغذي.

ماذا يحدث عند استهلاك السكر بكثرة؟

قالت خبيرة التغذية العلاجية، شيماء خفاجي، إن السكر الأبيض المكرر يعد من أكثر المكونات الغذائية استهلاكا في العالم، إلا أنه واحد من أكثرها ضررا أيضا، وعند دخول السكر إلى الجسم، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل سريع، مما يؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، وهو ما يشكل ضغطا على البنكرياس، وعلى المدى الطويل، يرتبط السكر بزيادة فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، كما أنه مسؤول عن اضطرابات النوم، وتقلبات المزاج، وزيادة الوزن.

السعرات الحرارية الفارغة

أحد أكثر الانتقادات الموجهة للسكر هو كونه يوفر سعرات حرارية عالية دون أي قيمة غذائية، فلا يحتوي على فيتامينات أو معادن، بل مجرد طاقة مؤقتة تدفع الجسم لاحقًا للشعور بالجوع مجددًا، مما يعزز دورة الإفراط في الأكل وزيادة الوزن.

العسل.. طاقة ومعادن ومضادات أكسدة

على النقيض، يحتوي العسل الطبيعي على سكريات بسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز، لكنه يحتوي كذلك على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والفيتامينات B1، B2، B3، B5، B6 ومضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الالتهابات ودعم المناعة.

كما تشير دراسات إلى أن العسل يحتوي على مركبات نباتية نشطة مثل الفلافونويد، التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

تحلية صحية ولكن باعتدال

رغم فوائده، لا يُعد العسل خيارا بلا قيود، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ويؤثر على مستويات السكر في الدم، وإن كان بشكل أبطأ من السكر الأبيض، لذلك، يجب استخدامه باعتدال خاصة لدى من يعانون من اضطرابات في مستوى الجلوكوز أو يتبعون نظاما غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

التحلية ومناعة الأطفال

أما بالنسبة للأطفال، خاصة أقل من عمر السنة، أوضحت أنه لا يُنصح بإعطائهم العسل بسبب احتمال وجود بكتيريا بوتيولينيوم التي قد تكون ضارة لمناعتهم غير المكتملة، أما بعد هذا العمر، فيمكن أن يكون العسل خيارًا جيدا للتحلية، شريطة التأكد من مصدره الطبيعي وخلوه من الإضافات الصناعية.

من الأفضل.. السكر أم العسل؟

المقارنة بين العسل والسكر لا تقوم فقط على محتوى السعرات أو الطعم، بل على الأثر العام على الجسم، فالسكر الأبيض يسبب ذروة طاقة مؤقتة يليها هبوط حاد، بينما يمنح العسل طاقة مستقرة نسبيًا، ومع ذلك، يظل العامل الحاسم هو الكمية، وطبيعة النظام الغذائي العام، ومدى وعي الفرد بتأثير ما يتناوله.

التحلية في الأنظمة الغذائية الحديثة

في أنظمة مثل الكيتو أو الصيام المتقطع، يُفضل تجنب العسل والسكر معًا، والاعتماد على بدائل أخرى مثل الستيفيا أو الإريثريتول، لكن في أنظمة أخرى مثل الدايت المتوازن أو النباتي، يمكن للعسل أن يكون إضافة جيدة، خاصة في الفطور أو قبل التمرين.