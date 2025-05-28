الامارات | تكوينات فنية من تعابير وجوه جمهور «قمة الإعلام العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «أورا» تحتضن «قمة الإعلام العربي» عملاً فنياً تفاعلياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمثّل هذا العمل، وهو للفنان التركي فردي أليسي، تجربة فريدة تمزج بين الفن والبيانات في إطار تقني مبتكر، حيث يقوم بجمع بيانات من تعابير وجوه الحضور من خلال كاميرات، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وتحويلها إلى تكوينات لونية باهرة.