الامارات | «أميركية الإمارات» تُحقّق إنجازين يعكسان مكانتها الريادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجامعة الأميركية في الإمارات (AUE)، وهي مؤسسة معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي الجنوبي للكليات والمدارس الأميركية (SACSCOC)، عن إنجازين بارزين يعكسان مكانتها الريادية في التميّز الأكاديمي والابتكار على مستوى المنطقة، حيث حصلت كلية الإعلام والاتصال الجماهيري (CMMC) في الجامعة على الاعتماد الأكاديمي من مجلس اعتماد التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري الأميركي (ACEJMC)، كما حصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا (CET) على موافقة هيئة SACSCOC لإطلاق ثلاثة برامج أكاديمية تُعدّ الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات التي تحمل هذا الامتياز الدولي، وهي: «ماجستير في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات»، «بكالوريوس في هندسة الأمن السيبراني»، «بكالوريوس في هندسة الميكاترونكس».

وقال رئيس الجامعة والرئيس التنفيذي الدكتور مثنى عبدالرزاق: «إن هذه الإنجازات تعكس التوجه الاستراتيجي نحو إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالمياً».