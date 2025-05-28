الامارات | «نوفا».. رحلة شاب يتلقى إشارة غامضة من الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء (CASS) في جامعة نيويورك أبوظبي رواية جديدة مصورة للشباب، بعنوان «نوفا من سيليستوريا» من تأليف سيد فهد رضوان (دفعة 2025) وزي يو سولستيس لو (دفعة 2024)، وتجمع الرواية بين مفاهيم علوم الفضاء والخيال، من خلال سرد مشوق ورسوم مفعمة بالحياة، وتستهدف فئة القراء من عمر 17 عاماً.

وتروي الرواية قصة المراهق نوفا الذي تقوده هواية مراقبة النجوم إلى مغامرات فضائية، وعندما يرصد نوفا إشارة غامضة من النجوم، يكتشف لغزاً يغير حياته، فيتعاون مع مجموعة غريبة تتضمن قطة، لكشف حقائق خفية ومواجهة تحديات غامضة.

وتطوّر المشروع التعاوني الذي يضم مختلف التخصصات على مدى عامين، بقيادة مدير مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، البروفيسور أندريا ف. ماتشيو، ومديرة التوعية، بيانكا أركين.

وقال البروفيسور ماتشيو، إن «(نوفا من سيليستوريا) أكثر من مجرد قصة، فهي وسيلة لتعريف الجمهور بمجال علم الفضاء. وهدفنا هو وضع علوم الفضاء في متناول الجميع، وإثارة الفضول، وإلهام الجيل المقبل من قادة الفضاء، ونفتخر بشكل خاص بقيادة الطلاب لهذا المشروع، ما يعكس مستوى الإبداع والمواهب في الجامعة».

وستطلق النسخة العربية من الرواية قريباً، وستتوافر في المكتبات في جميع أنحاء الإمارات بدءاً من الأول من أغسطس.

البروفيسور أندريا ف. ماتشيو:

. هدفنا وضع علوم الفضاء في متناول الجميع، وإثارة الفضول، وإلهام الجيل المقبل من قادة الفضاء.