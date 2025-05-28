الامارات | «كنوز المدينة».. أبوظبي تواصل الاحتفاء بـ «روحها»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أسماء المنشآت والمؤسسات المكرَّمة في الدورة الرابعة من مبادرة «كنوز المدينة»، وهي مبادرة سنوية تحتفي بالمؤسسات العريقة التي أسهمت في رسم ملامح النسيج الثقافي والاجتماعي في أبوظبي، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن للعيش والعمل في العالم، وتأتي هذه الجائزة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لحماية التراث الحديث للإمارة والاحتفاء بتاريخها العريق.

واحتفاء بهذه المناسبة، نظمت الدائرة حفلاً خاصاً بالمجمع الثقافي في أبوظبي، شهد تكريم 15 منشأة ومؤسسة من مختلف أنحاء أبوظبي، تقديراً لعراقتها وإسهاماتها المتميزة في المشهد المحلي.

وقدّم رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، الجوائز للمؤسسات الفائزة التي شملت: نادي الخلود، وفطائر الخليج، وزهرة الخليج للحلويات النابلسية، ومحل أوركيد للخياطة والتطريز، ومحمد فاروق للعطور، واستوديو ومحال الجميرا، ومطعم ومطبخ اليحر الحديث، ومحل النجوم الثلاثة للساعات، وكافتيريا شاورما على الرغيف، ومطعم اليمن السعيد، وشركة أحمد سلطان السلامي للتجارة والاستيراد، ومجمع عيادات العين العالمية الطبي، والنورس، وبقالة مركز الأجبان والمخللات، وعسل السدر الطبيعي.

وباختتام هذه النسخة تكون مبادرة «كنوز المدينة» قد كرّمت 60 مؤسسة ومنشأة تجارية على مدار أربعة أعوام، تقديراً لدورها في دعم النسيج الحضري والاجتماعي لإمارة أبوظبي.

وقال المبارك: «تواصل مبادرة (كنوز المدينة) حرصها، للعام الرابع على التوالي، على تكريم المؤسسات والمنشآت العريقة التي أسهمت في تشكيل ملامح أبوظبي على مر العقود. ونجحنا حتى اليوم في تكريم 60 منشأة، وجميعها كنوز خالدة في الذاكرة، وركائز مجتمعية تعكس روح إمارتنا وتطورها وتراثها»، وأضاف: «من خلال الاحتفاء بهذه المنشآت، نُكرّم القصص والتقاليد الإنسانية التي تُضفي على أبوظبي روحها الفريدة، ومع كل نسخة جديدة من المبادرة، نجدّد التزامنا بالحفاظ على الهوية الثقافية لعاصمة دولة الإمارات وحمايتها وتعزيزها، وضمان رسوخها في مجتمعنا، وإلهام الأجيال المقبلة لتقدير هذا الإرث والاعتزاز به».

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قد فتحت باب الترشيح لنسخة عام 2025 أمام الجمهور، إيماناً بأهمية إشراك أفراد المجتمع في إبراز المؤسسات الأصيلة التي تقدم خدماتها منذ عقود. وتولت لجنة مختصة تقييم الترشيحات بناء على معايير محددة، تشمل عناصر مهمة مثل تشكيل المكان، والتاريخ الحضري، والقيمة المجتمعية، والأصالة المادية، وغيرها من المعايير التي تعكس أهمية هذه المنشآت في النسيج الحضري والثقافي لأبوظبي.

مشروعات لها بصمات

أُطلقت مبادرة «كنوز المدينة» بهدف تكريم أبرز المشروعات المحلية، التي رسّخت حضورها وتركت بصمتها في أبوظبي، على مدى أكثر من 20 عاماً، بما في ذلك المطاعم والمخابز ومحال الخياطة والأقمشة والعطور والجواهر، والصيدليات واستوديوهات التصوير، وغيرها من المؤسسات، وحرصاً على تعزيز مكانة هذه «الكنوز» والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، تتماشى الجائزة مع مبادرة الحفاظ على التراث الحديث، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي تحتفي بتاريخ الإمارة العريق وتصونه.

محمد المبارك:

. مع كل نسخة جديدة من «المبادرة»، نجدد التزامنا بالحفاظ على الهوية الثقافية للعاصمة، وحمايتها وتعزيزها.