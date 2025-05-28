الامارات | ألعاب نارية وبرنامج حافل في «جزيرة ياس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل جزيرة ياس في أبوظبي، خلال عيد الأضحى المبارك، بفعاليات مليئة بالتنوع والبهجة، من خلال برنامج زاخر بالأنشطة الترفيهية والثقافية والعروض.

وستتألق «ياس باي ووترفرونت» بعروض مبهرة للألعاب النارية، تنظم يومياً في التاسعة مساء.

وستتواصل الأجواء الاحتفالية إلى ما بعد عيد الأضحى، مع عودة عرض «الدخول المجاني للأطفال» الشهير في جزيرة ياس، ليقدم للعائلات فرصة الاستمتاع بتجارب صيفية من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر المقبلين.

وتتزين «عالم فيراري جزيرة ياس - أبوظبي» من السادس إلى 10 يونيو المقبل بمزيج فريد من الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين التراث الثقافي والتجارب الترفيهية الحافلة بالتشويق. ودعت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس - أبوظبي»، العائلات والأصدقاء للاستمتاع باحتفالات عيد مميزة، إذ سيستمتع الضيوف بباقة من الفعاليات الثقافية والترفيهية.

ويستضيف «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس - أبوظبي» مجموعة من التجارب الغامرة التي تمزج بين التقاليد الثقافية والشخصيات المحبوبة.

وتحتفل «سي وورلد جزيرة ياس - أبوظبي» بالعيد وسط أجواء تجمع بين الأصالة والحداثة، إذ تستضيف المدينة الترفيهية للأحياء البحرية مجلساً تقليدياً يحتضن أنشطة تراثية. ودعت الوجهة العائلات إلى اكتشاف عوالم المدينة الثمانية التي تزخر بالأحياء البحرية.

وسيكون عشاق المغامرة على موعد مع تجارب مميزة في «كلايم جزيرة ياس - أبوظبي»، خلال عيد الأضحى.