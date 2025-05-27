الامارات | في تركيا.. رغيف خبز بطعم 5000 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء آثار خبزا عمره 5000 عام في تركيا، إذ أصبح يُنتَج مجدداً، ما أثار الاهتمام بزراعة أنواع قمح قديمة أكثر ملاءمة للجفاف.

وقال عالم الآثار ومدير حفريات كولوبا الواقعة على بعد 35 كيلومتراً من مدينة إسكيشهير (وسط تركيا) مراد توركتيكي «هذا أقدم خبز مخمر ومخبوز اكتُشِف خلال عملية تنقيب عن الآثار، وبقي شكله إلى حد كبير على ما هو عليه».

وأوضح لوكالة فرانس برس خلال حديث عن الاكتشاف الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي أن «العثور على خبز خلال التنقيب نادر. فعادةً، لا نجد سوى الفتات. لكن هنا، بقي الخبز محفوظاً بعد حرقه ودفنه»،

ويعود إلى سبتمبر 2024 اكتشاف خبز كولوبا، وهو دائري ومسطح مثل الفطيرة ويبلغ قطره 12 سنتيمتراً، وكان متفحماً ومدفوناً تحت عتبة مسكن بني في العصر البرونزي، قرابة العام 3300 قبل الميلاد.

ونُزعت قطعة من رغيف الخبز قبل حرقه ثم دفنه أثناء بناء المنزل.

وأظهرت التحاليل أن رغيف الخبز صُنِع من دقيق النشا المطحون خشناً، وهو نوع قديم من القمح، ومن بذور العدس، مع استخدام أوراق نبات غير محدد الهوية حتى الآن كخميرة.

ويُعرض رغيف الخبز المحروق في متحف إسكيشهير للآثار.

وقالت رئيسة بلدية إسكيشهير عائشة أونلوجيه «لقد تأثرنا كثيراً بهذا الاكتشاف. أثناء حديثي مع مدير الحفريات، تساءلتُ إذا كان بإمكاننا إعادة إنتاج هذا الخبز»،

وللوصول إلى أقرب ما يمكن من الوصفة الأصلية، ارتأت البلدية، بعد تحليل الخبز الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، استخدام قمح كافيلجا، وهو نوع قديم أيضاً مشابه للبرغل والعدس، نظراً إلى أن النشا القديم لم يعد موجوداً في تركيا.

في «هالك إكمك» («خبز الشعب» بالتركية)، وهو مخبز شعبي يقدم خبزاً زهيد الثمن، كان الموظفون يعدّون يدوياً 300 رغيف من خبز كولوبا يومياً على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة «هالك إكمك» سراب غولر إن «الجمع بين دقيق القمح التقليدي والعدس والبرغل يؤدي إلى خبز غني ويحقق الشبع، منخفض الغلوتين وخالٍ من المواد الحافظة».

ولم تمض ساعات حتى نفدت الدفعة الأولى من أرغفة خبز كولوبا التي يزن الواحد منها 300 غرام ويباع بسعر 50 ليرة تركية (نحو دولار و27 سنتاً).

وقالت سوزان كورو التي كانت بين الزبائن «عجّلتُ في الشراء مخافة ألا يبقى أي رغيف. لدي فضول لمعرفة مذاق هذا الخبز القديم».

وعلّقت رئيسة بلدية إسكيشهير عائشة أونلوجيه قائلةً: «لقد حفظت هذه الأرض رغيف الخبز هذا 5000 عام، ومنحتنا هذه الهدية. ومن واجبنا حماية هذا الإرث ونقله إلى الأجيال المقبلة».

وتعاني محافظة إسكيشهير من الجفاف حالياً، بعدما كانت في ما مضى غنية بالكثير من مصادر المياه.

وأضافت رئيسة البلدية التي تسعى إلى إحياء زراعة قمح كافيلكا في منطقتها، وهو قمح مقاوم للجفاف والأمراض: «نواجه أزمة مناخية، لكننا ما زلنا نزرع الذرة وعباد الشمس اللذين يتطلبان كميات كبيرة من المياه. أسلافنا يُلقّنوننا درساً. علينا أن نتجه مثلهم نحو محاصيل أقل استهلاكا للمياه».

ورأت أن ثمة «حاجة إلى سياسات عامة قوية جداً في شأن هذه القضية»، مشددةً على أن «زراعة القمح القديم ستكون خطوة رمزية إلى الأمام في هذا الاتجاه».