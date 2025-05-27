كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 02:52 مساءً - يُعَدُّ المكياج الترابي واحداً من أكثر أساليب المكياج رواجاً وشعبية بين النساء؛ فهو يمكنك اعتماده بدرجات ألوان تتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويناسب مختلف الأوقات، فضلاً عن أنه يمنحك إطلالة دافئة وراقية بلمسات ناعمة جذابة.

وخلال هذا الموسم، في استطاعتك تطبيق مكياج ترابي ناعم يناسب ملامح وجهك ويجعلها منحوتة بأسلوب بسيط يحاكي الدفء والأناقة في كل تجلياتها؛ ليكون مظهرك متألقاً في كل الأوقات والمناسبات.

فإذا كنت من محبات المكياج الترابي الذي يعزز ملامح الوجه من دون أي تغيير فيها؛ نرصد لك من "الخليج 365" طريقة تطبيق مكياج ترابي ناعم يجمع بين الأناقة والرقي والبساطة.

ما هو المكياج الترابي؟

المكياج الترابي هو أسلوب يعتمد على درجات الألوان المشتقة من ألوان الأرض مثل: البني، البيج، البرونزي، الخوخي، والنيود. تتميز هذه الألوان بقدرتها على الدمج السلس مع البشرة، فتبدو وكأنها جزء طبيعي منها؛ ما يمنحك مظهراً مشرقاً من دون مبالغة. وهو خيار مثالي لكل من تفضل الإطلالات الناعمة والراقية التي تعكس الثقة بالنفس وتُبرز الملامح من دون أن تخفيها أو تغيرها.

خطوات وضع مكياج ناعم يومي بدرجات ترابية

للحصول على مكياج ترابي ناعم يليق بإطلالاتك اليومية والمناسبات الخفيفة؛ اتبعي هذه الخطوات:

مكياج البشرة.. لمسة من الدفء

من عرض جيفنشي Givenchy -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



ابدئي بترطيب بشرتك جيداً؛ لتحصلي على قاعدة ناعمة ومتجانسة. بعد ذلك، طبِّقي برايمر خفيف لتثبيت المكياج طوال اليوم. اختاري فاونديشن بتركيبة خفيفة تُوحِّد لون البشرة من دون أن تُخفي ملامحها الطبيعية. استخدمي كونسيلر بلون مائل إلى المشمشي لإخفاء الهالات السوداء، ثم ثبتي كل شيء بطبقة رقيقة من البودرة الحرة. لإضفاء لمسة دفء على البشرة؛ مرري البرونزر بلون بني فاتح على محيط الوجه، وتحديداً عند عظمتي الخدين والجبين وأسفل الفك.

مكياج العيون.. تعزيز عمقها

من عرض فيليبنكست Filipinxt -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



ابدئي بظل بلون بيج مطفأ كأساس على كامل الجفن، ثم أضيفي ظلال بدرجات البني الفاتح على كسرة العين لتعزيز العمق. لمزيد من الجاذبية؛ مرري ظلاً بنياً داكناً أو نحاسياً عند الزاوية الخارجية للجفن، وادمجيه جيداً. ضعي لمسة من الهايلايتر عند الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجب لإشراقة ناعمة. استخدمي آيلاينر بنياً أو أسودَ رفيعاً جداً بمحاذاة خط الرموش العلوي، ثم كثِّفي الرموش بماسكارا تمنح الطول والكثافة من دون تكتل.

ما رأيك أيضاً أن تطبقي مكياج البشرة السمراء على طريقة نادين نجيم؟

أحمر الشفاه.. تعزيز حجمها بشكل طبيعي

من عرض زيمرمان Zimmermann -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



اختاري أحمر شفاه نيود أو بلون وردي ترابي ينسجم مع لون ظلال العيون، ويمكنك تعزيز الحجم الطبيعي للشفاه بوضع لمسة من الغلوس الشفاف في وسط الشفة. وإذا أردت إطلالة أكثر دفئاً؛ فجربي الألوان الخوخية أو البنية الناعمة.

الألوان الترابية المناسبة للون بشرتك

من عرض كارلا زامباتي Carla Zampatti -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لكل لون بشرة، توجد درجات ترابية تليق بها وتمنحها إشراقاً طبيعياً:

البشرة الفاتحة: اعتمدي درجات البيج الفاتح، الوردي الترابي، والمشمشي الناعم.

اعتمدي درجات البيج الفاتح، الوردي الترابي، والمشمشي الناعم. البشرة المتوسطة: اختاري ألوان البرونز، النحاسي، والبني المتوسط.

اختاري ألوان البرونز، النحاسي، والبني المتوسط. البشرة السمراء: تليق بها الألوان الغنية مثل البني الشوكولاته، الكاراميل، والبرونزي الدافئ.

المكياج الترابي بحسب شكل العين

من عرض فيرساتشي Versace -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لإبراز جمال عينيك بطريقة متناسقة مع شكلهما: