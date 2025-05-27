طرق حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة خلال فصل الصيف.. طبقيها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزداد التحذيرات الطبية يومًا بعد يوم من تأثير الأشعة فوق البنفسجية على البشرة، خاصةً في فصل الصيف ومع كثرة الخروج في أوقات النهار، ورغم أن الشمس تمنحنا فيتامين «د»، إلا أن التعرض المباشر والمستمر لها دون حماية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فالتصبغات، الحروق، جفاف الجلد، التجاعيد المبكرة، بل وحتى سرطان الجلد، كلها مشاكل قد تبدأ بخطوة واحدة خاطئة وهي عدم الحماية.

الواقي من الشمس ضرورة وليس رفاهية

وشدد الدكتور مروان جابر، استشاري الأمراض الجلدية، على أن واقي الشمس لم يعد منتجا تجميليا أو رفاهية؛ بل أصبح ضرورة يومية كفرشاة الأسنان تمامًا، مضيفا أن الواقي من الشمس هو خط الدفاع الأول ضد الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها (UVA وUVB)، وهما السبب الرئيسي في تلف البشرة.

وأشار إلى أنه يجب اختيار واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، ويُفضل أن يكون +50 لمن يتعرضون للشمس لفترات طويلة، كما ينصح بوضعه قبل الخروج بنصف ساعة، وتجديده كل ساعتين، أو فورًا بعد التعرق أو السباحة.

نوع البشرة يحدد نوع الحماية

نوع البشرة يلعب دورًا مهمًا في اختيار المستحضرات المناسبة للحماية؛ فالبشرة الدهنية تحتاج إلى واقٍ خفيف بتركيبة جل أو مائية دون زيوت، بينما تفضل البشرة الجافة الأنواع الكريمية التي تحتوي على مكونات مرطبة، أما البشرة الحساسة، تحتاج إلى منتجات خالية من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

أوقات الخروج تحت الشمس

وأوضح أن الوقت الذي تتعرض فيه للشمس لا يقل أهمية عن مدة التعرض؛ إذ يقول إن أخطر فترة هي من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا لأن الأشعة فوق البنفسجية تكون في ذروتها، وتخترق الجلد بعمق.

ملابس واقية تعزز الحماية

الموضة أصبحت تراعي اليوم فكرة الحماية من الشمس، إذ تنتج كثير من العلامات العالمية ملابس مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية UPF، حتى في الملابس العادية، يُفضل اختيار الأقمشة القطنية أو الكتانية ذات الألوان الفاتحة لأنها تعكس الشمس بدلًا من امتصاصها.

الترطيب والتغذية عوامل مساعدة

الترطيب الجيد يساعد بشكل كبير في حماية الجلد من تأثير الأشعة الضارة؛ فالبشرة المرطبة جيدًا أكثر قدرة على مواجهة العوامل البيئية القاسية؛ بما فيها الشمس، لذلك يجب استخدام كريم مرطب صباحًا ومساءً، وشرب كميات كافية من الماء.

الاهتمام بعد التعرض للشمس

وشدد أيضًا على أهمية ما يُعرف بـ«After Sun Care»، أي العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس، موضحا أنه يجب غسل الوجه بلطف، ثم استخدام كريمات مخصصة لتهدئة البشرة، خاصة إذا ظهرت علامات احمرار أو حروق بسيطة.