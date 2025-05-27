تسريحات شعر سهلة للعيد من عروض أزياء ربيع وصيف 2026.. أنوثة مبتكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 10:18 صباحاً - خلال فترة عيد الأضحى، لا تعود تسريحات الشعر مجرّد تفاصيل في الإطلالة، بل تتحوّل إلى لغة تعبّر عن أناقة المرأة وتوقها للتجديد، وفي عام 2025، نشهد صيحات أنيقة في تسريحات الشعر: من الضفائر المنفّذة بأسلوب هندسي، إلى التموجات الفوضوية التي تنطق بالأناقة غير المتكلّفة، وصولاً إلى اللمسة الرطبة المبلّلة التي تعكس مزاجاً صيفياً بسيطاً وأنيقاً في آن.

اللافت هو عودة الأساليب الكلاسيكية، لكن بإعادة ابتكار ذكية تلفت الأنظار، فالشعر المصفف بإتقان لم يعد وحده نجم الساحة، بل باتت التسريحات التي تنبض بالعفوية، والمزيّنة بأوشحة ملوّنة أو أكسسوارات مبتكرة، هي عنوان الموضة المعاصرة.

في الآتي، "الخليج 365" تأخذك في جولة على أبرز صيحات تسريحات الشعر سهلة للعيد من عروض أزياء ربيع وصيف 2026، التي لفتت الأنظار على مدارج أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026، لتختاري منها ما يُجسّد أسلوبك الخاص هذا الموسم.

تسريحة التموجات الطبيعية... فنّ العفوية الراقية

من عرض مارليا Marlea في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

تعود تسريحة التموجات الطبيعية في موسم ربيع وصيف 2026، بأسلوب متجدّد يعبّر عن جمالية "الفوضى المنظمة"، تتمركز أحياناً في منتصف الرأس، أو تُسدل بأسلوب منخفض يغازل الرقبة، مع خصلات منسدلة بعفوية حول الوجه والعنق، هذه التسريحة تمنح المرأة في العيد إحساساً بالراحة دون التفريط بالأناقة، سواء الإطلالة العيد النهارية الكاجوال أو للسهرات، بخاصّة عند تنسيقها مع مكياج ناعم أو أقراط بارزة.

تسريحة الكعكة المشدودة والمنخفضة... أناقة خالدة

من عرض كوليني ميلانو Collini Milano في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

من بين كل التسريحات التي لا تغيب عن الموضة، تبقى تسريحة الكعكة المشدودة والمنخفضة، واحدة من أبرز تسريحات الشعر التي جسّدت الأناقة الراقية والبساطة الهادفة في آن، هذه التسريحة التي تجمع بين الكلاسيكية والانضباط، برزت على منصات دور الأزياء في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026، حيث رُبط الشعر بأسلوب محكَم عند أسفل الرقبة، مع فرق وسطي واضح ولمسة نهائية ناعمة تفيض بالأنوثة.

تعدّ الكعكة المنخفضة خياراً مثالياً للعيد للمرأة العصرية التي تبحث عن تسريحة تدوم طوال اليوم، وتليق بزيارات العيد العائلية، كما أنها تمنح الوجه إطلالة مشدودة وملامح ناعمة.

تسريحة الشعر المبلل... رمز للأنوثة الجريئة

من عرض روبيرتو كافالي Roberto Cavalli في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

تتصدّر تسريحة الشعر المبلل صيحات الجمال في موسم ربيع وصيف 2026، كرمز للأنوثة الجريئة والمظهر العصري المنعش، فقد خطفت هذه التسريحة الأضواء على منصات عروض الأزياء في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026، حيث اختارت الدور تصفيف الشعر بأسلوب مبتل يلتصق بالرأس برقة، ما يُبرز ملامح الوجه ويعكس ثقة المرأة بإطلالتها، سواء اعتمدتِها في العيد بأسلوب ممشّط إلى الخلف بالكامل أو مع فرق جانبي أنيق، تبقى تسريحة الشعر المبلل مثالية لأجواء الصيف الحارة، والسهرات المسائية، ما يميّزها هو أنها لا تحتاج إلى الكثير من الجهد، بل تعتمد على استخدام جيل أو كريم تصفيف يمنح الشعر لمعاناً.

تسريحة شعر مزينة بوشاح... لمسة بوهيمية أنيقة

من عرض ليسلي Leslie في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

تعود الأوشحة لتُزيّن تسريحات الشعر بأسلوب عصري ينضح أنوثة وحرّية في ربيع وصيف 2026، سواء تمّ ربطه على شكل عصابة رأس عريضة، أو تمريره بين خصل الضفيرة، أو لفّه بعفوية حول تسريحة كعكة منخفضة، يضفي الوشاح لمسة لونية ونسيجية تنسجم تماماً مع مزاج الموسم، التسريحة المزينة بوشاح ملون، ليست فقط خياراً مثالياً للعيد، بل تشكّل أيضاً طريقة مبتكرة لتغيير الإطلالة بسرعة من دون مجهود كبير، في 2026، يصبح الوشاح أكثر من مجرّد قطعة قماش، بل تفصيلة ذكية تعبّر عن جرأتك وشخصيتك الفريدة.

تسريحة الشعر المنسدل مع الغرة الستارة... أنوثة ناعمة

من عرض ديانا مارا Diana Mara في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

في عروض أزياء ربيع وصيف 2026، ظهرت تسريحة الغرة الستارة، كعودة ناعمة إلى أنوثة حقبة السبعينيات، لكن بأسلوب عصري يفيض بالرقي، تسريحة الشعر المنسدل مع هذه الغرة التي تنقسم بنعومة عند الجبين لتُحيط بالوجه، كانت خياراً أساسياً في إطلالات دور الأزياء في مونتي كارلو لموسم ربيع وصيف 2026، حيث تمايلت الخصلات الطويلة بحرّية على الأكتاف، بينما أضفت الغرة لمسة حيوية أنيقة ومرنة، ما يميّز هذه التسريحة هو قدرتها على التكيّف مع مختلف أشكال الوجوه، وإضفاء لمسة شبابية من دون أن تفقد المرأة هويتها الجمالية الخاصة، يمكن اعتمادها بأسلوب مالس أو مموج، ما يجعلها مثالية للإطلالات اليومية والسهرات خلال فترة العيد.

تسريحة الضفائر الأفريقية... لمسة جريئة ومتمرّدة

من عرض مارليا Marlea في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

عادت تسريحة الضفائر إلى الواجهة بقوّة هذا العام، ولكن بنَفَس جديد لا يخلو من الجرأة، لم تعد الضفيرة مجرد تسريحة كلاسيكية، بل تحوّلت إلى قطعة فنية يتم التحكم بها بحرية، من الضفائر الأفريقية الرفيعة، إلى الجدائل السميكة التي تتدلى بأناقة على الكتف، هذه التسريحة تمنح المرأة حضوراً مميزاً في العيد يوازن بين الطابع الأنثوي والتمرد العصري.

تسريحة الشعر الكيرلي... حرية التموجات

من عرض إيزابيل فارنيولي Isabel Fargnoli في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

لم يعد تصفيف الشعر الكيرلي مرتبطاً بالتحكم أو الترويض، بل بات يُترك على طبيعته ليتحرّك بحرية، مفعماً بالحيوية والحضور، وفي موسم ربيع وصيف 2026، تتصدّر تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي واجهة صيحات تسريحات الشعر، مع احتفاء واضح بجمال التموجات بكل أشكالها، من الخصل العريضة المموجة إلى اللفات الضيقة المتناثرة بحرّية، هذه التسريحة، تبرز جمال الملامح وتمنح المرأة في العيد إطلالة شبابية تنبض حيوية.

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تسريحة الشعر المالس... صيحة خالدة لا تبطل

من عرض بيتش كاشميري Beach Cashmere في أسبوع الموضة في مونتي كارلو لربيع وصيف 2026 - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight

رغم التنوّع الكبير في صيحات تسريحات الشعر لموسم ربيع وصيف 2026، لا يزال الشعر المالس يحافظ على مكانته كصيحة خالدة لا يبطل، هذه التسريحة ترمز إلى البساطة المُتقنة، حيث لا حاجة إلى تعقيدات لإبراز جمال الشعر، بل يكفي التنعيم المثالي واللمعان الصحي ليمنحك إطلالة راقية وناعمة في آن خلال العيد، تسريحة الشعر المالس تناسب الإطلالات اليومية كما السهرات، خاصة عند تنسيقها مع فرق وسطي ومكياج جريء يبرز العيون أو الشفاه.