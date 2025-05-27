أجمل العطور البحرية للعيد حيث تلتقي الرقة والحيوية والانتعاش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 10:18 صباحاً - تحمل العطور المستوحاة من عالم البحر سحراً خاصاً يلامس الروح قبل الحواس؛ فهي لا تكتفي بإضفاء لمسة من الانتعاش على إطلالتك في العيد، بل تنقلك إلى عوالم مفتوحة على الأفق، حيث الأمواج المتكسِّرة، ونسيم البحر العليل، ورائحة الملح والمعادن الطبيعية.

العطور النسائية ذات الطابع البحري تعبِّر عن الحرية، والانطلاق، والنقاء. تمتزج فيها النفحات المائية مع الأعشاب البحرية، والأزهار الهادئة، والخشب المنجرف؛ لتخلق توازناً بين القوة والأنوثة، بين الصفاء والعمق.

سواء كنتِ تبحثين عن عطر يومي يعكس روحك المنطلقة، أو لمسة عطرية هادئة تذكِّرك بلحظات التأمل أمام البحر؛ فإن باقة هذه العطور البحرية التي نقدمها لكِ في التالي، تعد تجربة حسية تنبض بالحيوية والرقي، مستوحاة من قلب الطبيعة البحرية لإطلالةرقيقة وحيوية وأكثر انتعاشاً خلال عيد الأضحى 2025.

عطر Costa Azzurra من توم فورد Tom Ford

عطر Costa Azzurra من توم فورد Tom Ford

تعكس مجموعة PRIVATE BLEND COSTA AZZURRA من توم فورد Tom Ford المزيج الساحر والفوَّاح للأخشاب الطبيعية في جزيرة سردينيا، الوجهة المتوسطية الحالمة. تحمل هذه الرائحة المميزة عبق الشواطئ المالحة، والأعشاب الجافة، وأشجار الصنوبر دائمة الخضرة، وأخشاب البحر المنجرفة.

كما تمتزج هذه الروائح العطرية بالنباتات الكثيفة التي تشتهر بها أراضي البحر الأبيض المتوسط والمعروفة باسم Macchia، وهي مزيج معقد من شجيرات البلوط، وأشجار العرعر، والأعشاب العطرية التي تنمو في الطبيعة البرية.

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عطر Sailing Day - Eau De Toilette من ميزون مارغييلا Maison Margiela

عطر Sailing Day - Eau De Toilette من ميزون مارغييلا Maison Margiela

عطر Sailing Day من ميزون مارغييلا Maison Margiela هو تجسيد للانتعاش والحيوية، بلونه الأزرق العميق وعبيره النقي. يمتزج عبق الألدهيدات والنفحات المائية ليعكس إحساس العناق بين السماء والبحر، وكأنك في رحلة بحرية لا تُنسى. تمنحك خلاصة السوسن وزهر الورد نعومة مهدِّئة تعكس هدوء أعماق البحر.

وتزداد الرائحة عمقاً وغموضاً بفضل قاعدة العطر التي تحتوي على الطحالب الحمراء، والمعادن البحرية، ولمسة من العنبر الرمادي، ما يضفي عليها لوناً أزرقَ داكناً ومكثفاً.

عطر Wood Sage & Sea Salt – Cologne من جو مالون لندن Jo Malone London

عطر Wood Sage & Sea Salt – Cologne من جو مالون لندن Jo Malone London

اهربي من روتينك اليومي إلى شاطئ طبيعي يعبق بنسمات البحر العليلة، من خلال عطر Wood Sage & Sea Salt – Cologne من جو مالون لندن Jo Malone London. تنبض هذه الرائحة بالحياة من خلال عبير المعادن الطبيعية المنبعثة من المنحدرات الصخرية، وتتداخل مع لمسة خشبية ترابية من الميرمية العطرية. عطر مفعم بالحيوية، مبهج، ويبعث على الشعور بالحرية والانطلاق.

عطر Dune Eau de Toilette من ديور بيوتي Dior Beauty

عطر Dune Eau de Toilette من ديور بيوتي Dior Beauty

عطر Dune Eau de Toilette من ديور بيوتي Dior Beauty يرسم مشهداً عطرياً ساحراً حيث تلتقي السماءُ البحرَ. يحتفل هذا العطر بالتناغم المشرق بين باقة من الزهور الكهرمانية العطرة ونسمات البحر الباردة. إنه عطر يتميز بحسية ناعمة وإشراقة خفيفة تلامس الحواس، ويُشعرك بالسكينة والانسجام التام مع الطبيعة. عطر Dune هو دعوة مفتوحة للانغماس في عالم من الهدوء والجمال المتوسطي.

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عطر Armani Privé Orangerie Venise - Eau De Toilette من أرماني بيوتي Armani Beauty

عطر Armani Privé Orangerie Venise - Eau De Toilette من أرماني بيوتي Armani Beauty

عطر Armani Privé Orangerie Venise - Eau De Toilette من أرماني بيوتي Armani Beauty. يقدم لك لمسة جديدة وحيوية من الكولونيا، بنفحات حمضية منعشة مستوحاة من بستان برتقال فينيسي. تبدأ الرائحة بنفحات حادة ومنشطة من البرغموت، وفاكهة البوشو، والفلفل الأسود، ثم تنطلق لتحتضن عبير البرتقال المرِّ الغني والنقي. يتناغم هذا العطر مع رائحة البتيتغرين، والنيرولي الزهري الرقيق، وتستقر التركيبة على قاعدة خشبية تضم خشب الأرز، والطحالب، والأمبروكسان. تمثِّل هذه الرائحة تكريماً للأساطير الطبيعية في حدائق العالم، وتُضفي لمسة منعشة ومشرقة على مجموعة "Eaux" من جورجيو أرماني.