عاجل: روشتة لمرضى الضغط المرتفع في موجات الحر.. تجنب الأطعمة المالحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا شك في أن مرضى الضغط من الفئات الأكثر عرضة للتأثر سلبا بالتقلبات المناخية، خاصة خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة، فالتعرق الشديد وفقدان الأملاح والسوائل قد يخل بالتوازن الطبيعي للضغط، ما يعرض المريض لنوبات إغماء أو مضاعفات قلبية حادة.

ارتفاع الحرارة يؤثر على ضغط الدم

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والضغط، أن الحرارة الشديدة تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم، مشيرا إلى أنه عندما ترتفع درجات الحرارة، يتوسع الجسم في الأوعية الدموية الخارجية لتبريد الأعضاء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الضغط لدى البعض، وخصوصا من يتناولون أدوية مدرة للبول.

وفي المقابل، قد يعاني آخرون من ارتفاع مفاجئ بسبب الجفاف ونقص السوائل، لذا من الضروري المتابعة اليومية للضغط في هذه الأجواء، حسبما ذكر «الغمراوي» في تصريحات لـ«الوطن».

شرب كميات وفيرة من المياه

كما شدد على أهمية شرب كميات وفيرة من المياه، لأنه العنصر الأهم للحفاظ على توازن ضغط الدم، ناصحًا المرضى بشرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب يوميا، مع زيادة الكمية عند التعرق الشديد.

وحذر من الاعتماد على المشروبات الغازية أو المنبهة كبدائل، فالكافيين قد يؤدي إلى رفع الضغط، والمشروبات الغازية تحتوي على صوديوم وسكر، مما يُفاقم الحالة.

تجنب الشمس والمجهود البدني

وأشار إلى أن الخروج في فترات الظهيرة من أخطر العادات التي يقع فيها مرضى الضغط، ناصخا بتجنب الخروج من المنزل من الساعة 12 صباحًا حتى 4 عصرًا، لأن هذا التوقيت يُعد ذروة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

تناول الدواء في موعده

وأوضح أن بعض المرضى يتهاونون في تناول الأدوية بسبب شعورهم المؤقت بالتحسن، لذا من الضروري الاهتمام بمواعيد الدواء في جميع الأحوال خاصة خلال فترات ارتفاع الحرارة.

وبيّن أن الحرارة قد تؤثر على امتصاص الدواء أيضا، لذا يفضل تناول الجرعات في الأوقات الباردة من اليوم، والاحتفاظ بالأدوية في مكان بارد وجاف.

تجنب الأطعمة المالحة والمعلبة في الموجات الحارة

ومن جانبها، نصحت خبيرة التغذية شيماء خفاجي، بتجنب الأطعمة المالحة والمعلبة خلال موجات الحر، إذ تقول إن الملح الزائد يُخزن الماء داخل الجسم ويرفع الضغط، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الفواكه والخضروات الطازجة، خاصة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو والبطيخ.

وأضافت «خفاجي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ الحساء البارد مثل الزبادي والخيار من أفضل الخيارات الغذائية لمرضى الضغط في وقت ارتفاع الحرارة، لأنها ترطب الجسم وتوفر له عناصر غذائية مهمة دون تأثير سلبي على الضغط.