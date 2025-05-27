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الامارات | «رواد إعلام دبي».. وجوه وسنوات عطاء

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «رواد إعلام دبي».. وجوه وسنوات عطاء 1/2
  • الامارات | «رواد إعلام دبي».. وجوه وسنوات عطاء 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي معرض «رواد إعلام دبي» في النسخة الـ23 من قمة الإعلام العربي، برواد ومساهمي صناعة الإعلام في دبي، ويكرّم المعرض الجهود التي بذلها الرواد ونخبة من الشخصيات الإعلامية الرائدة، الذين أثروا العمل الإعلامي المحلي على مدى سنوات من العمل والعطاء كل في مجال اختصاصه.

واكبت هذه الشخصيات نهضة دبي الحديثة، وما شهدته من تحولات في فترة مهمة من تاريخها، وعملوا بجد للوصول بقطاع الإعلام إلى النموذج الذي يتناسب مع مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى اليوم لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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