الامارات | 100 كاتب إماراتي يوقّعون مؤلفاتهم اليوم في «العويس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، اليوم، حفل توقيع 100 كتاب إماراتي بمناسبة «يوم الكاتب الإماراتي»، وذلك بقاعة المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

وخلال الحفل سيوقّع 100 كاتب إماراتي مؤلفاتهم التي صدرت أخيراً، وسط اهتمام نوعي من مؤسسة العويس الثقافية بالكُتّاب المحليين، بمناسبة مرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 - 2025).

ووجهت المؤسسة الدعوة إلى 100 كاتب إماراتي من أجيال مختلفة لتوقيع إصداراتهم، ومن بين الأسماء المشاركة في الحفل: ظاعن شاهين، لطيفة الحاج، عائشة سلطان، علي عبيد الهاملي، صالحة عبيد حسن، كريم معتوق، محمد سعيد الظنحاني، سعاد زايد العريمي، منى النقبي، مريم محمد، علي مطر المزروعي، حسن السويدي، سعيد محمد الشارد، خالد الراشد، أسماء الزرعوني، مريم الغفلي، شيخة الجابري، جمعة الليم، أماني المطروشي، ليلى اليماحي، مريم الزرعوني، عبدالله علي الشامسي، سرور خليفة الكعبي، محمد الجوكر، ملاك المرزوقي، مريم راشد الكتبي، طالب غلوم طالب، فاطمة الجسمي، مريم حسن آل علي، مسعود اليماحي، خالد بن جميع الهنداسي، نهلة الشامسي، ريم الغافري، أروى بنت أحمد، سهام المسباحي، سعاد راشد المرزوقي، ماجد الحداد، نورة الخوري، مريم راشد الزعابي، علي العبدان، عائشة علي الغيص الزعابي، هجون الزيودي، خالد البدور، إيمان اليوسف، هزاع أبوالريش، مريم النقبي، ميثاء الخياط، حصة عيسى السويدي، أنفال محمد السعدي، عمر العامري، طلال الجنيبي، أحمد طاهر، محمد الحبسي، دانة راشد الشحي، نوف سليمان الحضرمي، موزة الجلاف، عزة الكعبي، شيخة الحمادي، سالم الحنطوبي، لبنى محمد، أحمد عبيد البح، مبارك الحمادي، خالد الجلاف، نجلاء الشامسي، ناصر الظاهري، فهد علي المعمري، هبة السمت، موزة خميس الكندي، كرم مبارك، محمد تقي، ناصر الجنيبي، خولة السويدي، عبيد إبراهيم بوملحة، نجوم الغانم.

وتأتي مبادرة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دعوة كُتّاب الإمارات إلى هذا الحدث تقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل الدولة وخارجها.