الامارات | 3 فرص للمبدعين في النشر والسينما والكوميكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم لثلاث دعوات مفتوحة، ضمن برامجها السنوية، في السينما والنشر وقصص الرسوم المصورة، التي توفر فرصاً للفنانين والممارسين الفنيين والمنتجين الثقافيين من المنطقة، وجميع أنحاء العالم لتقديم إبداعاتهم المعاصرة، ودعم إنتاجهم الفني.

ودعت المؤسسة صنّاع الأفلام المحليين والدوليين إلى تقديم أفلامهم إلى النسخة الثامنة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة في منصة الشارقة للأفلام، إذ توفر المنحة الدعم اللازم لإنجاز أفلام قصيرة تعاين آفاق السينما المعاصرة.

ويمكن لجميع صنّاع الأفلام المستقلين من كل الأعمار أو المناطق التقدّم للمنحة، شريطة ألا تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة شاملة مقدمته، كما يجب على المتقدمين إرسال فيديو تعريفي مدته ثلاث دقائق يعرضون خلاله الرؤية العامة للفيلم. وسيتقاسم الفائزون ما مجموعه 120 ألف درهم قبل الموعد النهائي في 19 يونيو المقبل.

وفي مجال النشر تعلن المؤسسة دعوة العاملين في الحقول الثقافية، لتقديم مقترحات مشاريع للحصول على منحة النشر في المؤسسة، وآخر موعد لتقديم الطلبات 17 أغسطس المقبل.

أما ثالثة الدعوات فتخصصها المؤسسة لتوسيع قاعدة المشاركات، وتنويع الإسهامات الإبداعية في الإصدار السابع من كتاب القصص المصورة «كورنيش» الذي يجمع بين دفّتيه أعمال العديد من الرسامين وفناني الكوميكس من دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تقديم الطلبات لـ«كورنيش» حتى 30 يونيو المقبل.

• 19 يونيو المقبل، آخر موعد لتلقي مشاركات منحة إنتاج الأفلام القصيرة.