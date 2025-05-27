الامارات | الجزء الأخير من «ميشن: إمباسيبل» يحقق انطلاقة ممتازة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فيلم «ليلو آند ستيتش» من إنتاج شركة «ديزني»، والجزء الثامن من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل»، أعلى الإيرادات في شباك التذاكر في الولايات المتحدة بـ250 مليون دولار.

ووصلت إيرادات «ليلو أند ستيتش» إلى 183 مليون دولار، أما الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل» من بطولة توم كروز، فحقق إيرادات بلغت نحو 77 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يعد انطلاقة «ممتازة»، وربما الأفضل في السلسلة.

وتراجع فيلم الرعب «فاينل ديستينيشن: بلودلاينز» إلى المركز الثالث.