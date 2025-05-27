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الامارات | الجزء الأخير من «ميشن: إمباسيبل» يحقق انطلاقة ممتازة

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لوس أنجلوس - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | الجزء الأخير من «ميشن: إمباسيبل» يحقق انطلاقة ممتازة 1/2
  • الامارات | الجزء الأخير من «ميشن: إمباسيبل» يحقق انطلاقة ممتازة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فيلم «ليلو آند ستيتش» من إنتاج شركة «ديزني»، والجزء الثامن من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل»، أعلى الإيرادات في شباك التذاكر في الولايات المتحدة بـ250 مليون دولار.

ووصلت إيرادات «ليلو أند ستيتش» إلى 183 مليون دولار، أما الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل» من بطولة توم كروز، فحقق إيرادات بلغت نحو 77 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يعد انطلاقة «ممتازة»، وربما الأفضل في السلسلة.

وتراجع فيلم الرعب «فاينل ديستينيشن: بلودلاينز» إلى المركز الثالث.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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