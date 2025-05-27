الامارات | ميثاء عبدالله تمزج بسلاسة بين ألوان من الفنون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصحب الفنانة الإماراتية، ميثاء عبدالله، زوار معرضها في المجمّع الثقافي إلى تجربة عالم يمتزج فيه الخيال بالواقع، وتتغير فيه الهوية باستمرار، ويتخذ فيه السرد القصصي طابعاً شخصياً عميقاً.

وعبر مزيج من الرسم والنحت، تستكشف ميثاء العمق الفني في الفولكلور، والأسطورة، وعلم النفس، والبُنى الاجتماعية، لتبدع أعمالاً تتنقل بين التجريد والتجسيد، ليسلط المعرض - الذي يستمر حتى 30 أغسطس المقبل - الضوء على قوة وقدرة الفن على إثارة وتوليد الحوار، وإلهام التأمل الذاتي، وتوطيد الروابط الثقافية داخل المجتمع.

ويهدف المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى تسليط الضوء على المواهب المحلية، من خلال المعرض الذي يحمل عنوان «ميثاء عبدالله: بين التبلور والواقع».

وفي أعمالها الفنية، تمزج ميثاء بين مختلف التخصصات، وتدمج بسلاسة بين الفيلم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، والأداء، كما تستلهم ممارساتها من الطابع الأدائي للمسرح، مستخدمة طبيعته المُركّبة لاستكشاف موضوعات الفولكلور والتكيف الاجتماعي.

وغالباً ما تُصوّر الفنانة الإماراتية أعمالها في شخصياتٍ محصورة داخل مساحات منزلية ضيقة كاشفة عن ضعفها وتأرجحها في سعيها من أجل استكشاف الذات، كما أن عمليتها الإبداعية تتحول إلى أداء بحد ذاته، إذ تطبق على أعمالها الفنية طبقات كثيفة من الطلاء بأطراف أصابعها، وترسم هيئتها وتحددها بالفحم، ما يجعل أسلوبها ملموساً بقدر ما هو مفاهيمي.

وإضافة إلى ذلك، تتعمق أعمال ميثاء في استكشاف البُنى الاجتماعية والذكريات والخيالات، من خلال منظور موضوعي وشخصي. وتتخلل أعمالها الدراما والحزن والتأمل، فتدعو الزوار إلى تجربة عالم من المشاعر المتغيرة والحقائق المجزأة، ومن خلال طبقات متعددة من القوام والتقنيات التعبيرية، تدمج الفنانة «نفسها» في فنها، إذ تعكس كل ضربة فرشاة وحركة حضورها، جاعلةً من إبداعها «أداءً فنياً بحد ذاته».

حوار

تُنظَّم مساء غد جلسة حوار بمشاركة الفنانة ميثاء عبدالله، تُديرها مؤسِّسة منصة دروازة التجريبية للفنون، القيّمة الفنية منيرة الصايغ.

وستستعرض ميثاء عبر أعمالها المتنوعة، التي تشمل الأداء والنحت والرسم والفيديو، موضوعات جوهرية كالولادة والموت وغيرهما.

كما ستتناول الجلسة مسيرة ميثاء الفنية، من خلال هذه الأفكار القوية التي تُقدمها، مع تسليط الضوء على رؤاها المتمثلة في تجربتها الأخيرة خلال إقامتها الفنية في المجمّع الثقافي بأبوظبي.

• 30 أغسطس المقبل موعد اختتام المعرض الذي يستضيفه المجمع الثقافي.

• من خلال طبقات متعددة من القوام والتقنيات التعبيرية، تدمج ميثاء «نفسها» في فنها.