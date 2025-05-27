هل لصق الفم أثناء النوم يعالج «الشخير»؟.. دراسة توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثارت دراسة حديثة نُشرت في «Sleep Medicine Reviews»، جدلا واسعا حول موضة لصق الفم أثناء النوم، والتي انتشرت مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل «تيك توك وإنستجرام».

وحذرت الدراسة من المخاطر الصحية لهذه العادة، مؤكدة أنها قد تزيد من احتمالية الاختناق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد في مجرى التنفس الأنفي، وبينما يدعي بعض المؤثرين أن لصق الفم يحسن جودة النوم ويعزز صحة الفم.

وأشار الباحثون إلى غياب الأدلة العلمية الكافية التي تدعم هذه المزاعم، وطالبوا بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء تريندات قد تضر بالصحة.

موضة جديدة أم خطر صحي؟

انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمؤثرين ومشاهير يروجون لفكرة لصق الفم أثناء النوم، مدعين أن هذه الطريقة تساعد على تحسين جودة النوم، وتقلل من الشخير، وتمنع جفاف الفم، بل ويذهب البعض إلى القول إنها تعزز صحة الفم والأسنان وتبطئ علامات الشيخوخة.

لكن مع انتشار هذه الظاهرة، بدأ خبراء الصحة في دق ناقوس الخطر، محذرين من مخاطرها المحتملة، خاصة مع غياب الدراسات العلمية التي تؤكد فعاليتها أو سلامتها.

مخاطر لصق الفم أثناء النوم

يقول الدكتور حسن منصور، استشاري أمراض الصدر، قي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التنفس عن طريق الأنف هو الأفضل طبيعيا، لكن هناك أسباب كثيرة قد تجعل بعض الأشخاص يتنفسون من الفم أثناء النوم، مثل انسداد الأنف بسبب الحساسية أو الجيوب الأنفية أو حتى نزلات البرد، موضحا أنه عندما نلجأ لإغلاق الفم بالقوة عن طريق شريط لاصق، قد نمنع الجسم من التأقلم مع احتياجاته الفسيولوجية، خاضة إذا كان هناك انسداد في الأنف، وفي هذه الحالة، قد يتعرض الشخص لخطر الاختناق أو نقص الأكسجين أثناء النوم، وهو أمر خطير خاصة للأطفال وكبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة.

هل هناك فوائد حقيقية؟

رغم ادعاءات بعض المؤثرين على السوشيال ميديا، يشدد «منصور»، على أن الدراسات العلمية لم تثبت حتى الآن أي فائدة واضحة أو دائمة للجوء إلى لصق الفم أثناء النوم.

وهناك بعض الأبحاث الصغيرة التي أشارت إلى تحسن طفيف في حالات الشخير أو انقطاع النفس الخفيف أثناء النوم، لكن هذه النتائج غير كافية ولا يمكن تعميمها على الجميع، بل على العكس، قد يؤدي لصق الفم إلى مشكلات أكبر لمن لديهم انسداد في الأنف أو مشكلات بالجهاز التنفسي.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مزمنة في الأنف، مثل التهاب الجيوب الأنفية، أو انحراف الحاجز الأنفي، أو تضخم اللوزتين، أو حتى الحساسية الموسمية، هم الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة إذا حاولوا إغلاق أفواههم أثناء النوم، وهؤلاء قد يجدون صعوبة في التنفس ليلا، وقد يتعرضون لنقص الأكسجين أو حتى الاختناق دون أن يشعروا.

بدائل آمنة لتحسين جودة النوم

وبدلا من اتباع موضة لصق الفم، ينصح «منصور» بعدة خطوات عملية لتحسين جودة النوم والتنفس، منها: