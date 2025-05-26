الامارات | شيطان في معطف طبيب.. «اعتدى» على 299 مريضاً معظمهم أطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر، يدلي فريق الدفاع عن جويل لو سكوارنيك، الجراح السابق المتّهم بالتحرش بأطفال، بمرافعته اليوم (الاثنين) أمام محكمة جنايات في شمال غرب فرنسا، قبل الاستماع إلى الأقوال الأخيرة للمتهم الذي وصفه الادعاء بأنه «شيطان» وطلب الحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

وكان ماكسيم تيسييه، أحد وكلاء الدفاع عن جويل لو سكوارنيك المتهم بالاعتداء على 299 مريضاً معظمهم كانوا قاصرين، قد قال إنّ «موكّلي مذنب تماماً».

وطلب المدعي العام ستيفان كيلينبرغر، الجمعة، السجن 20 عاماً لجويل لو سكوارنيك مع سلسلة من الإجراءات الأمنية.

وطلب أيضاً تدبيراً خاصاً هو «الاحتجاز الأمني»، الذي يطبق بعد أن يقضي الشخص المدان عقوبته، «بسبب الاضطرابات الخطيرة في شخصيته والخطورة الناجمة عن هذه الاضطرابات من حيث مخاطر معاودة نشاطه الإجرامي».

وتضمنت طلبات المدعي العام منع لو سكوارنيك بشكل دائم من ممارسة الطب أو أي مهنة صحية أخرى، وعدم السماح له بعد الآن بالعمل مع القاصرين، أو امتلاك حيوانات، بسبب ميوله البهيمية.

كذلك دعا إلى تجريد لو سكوارنيك من حقوقه المدنية والعائلية لمدة 10 سنوات.

وتمكن المحققون من تعقب ضحايا لو سكوارنيك، وهم مرضى بلغ متوسط أعمارهم 11 عاماً وقت الاعتداءات عليهم، من خلال فحص مذكراته التي عُثر عليها أثناء تفتيش منزله في عام 2017، بعدما أبلغت عنه جارته البالغة ست سنوات لوالديها بتهمة الاغتصاب.

وأشارت كتاباته المفصلة للغاية إلى أسماء ضحاياه وأعمارهم وعناوينهم، فضلاً عن العنف الذي مارسه ضدهم، والذي كان في كثير من الأحيان تحت غطاء العلاج الطبي.

وسبق أن حُكم على الطبيب السابق في عام 2020 في سانت (وسط غرب فرنسا) بالسجن 15 عاماً بتهمة اغتصاب أربعة أطفال والاعتداء عليهم، بينهم قريبتان.

