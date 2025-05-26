أساسيات مكياج الوجه وطرق استخدامها.. دليلك الشامل لإطلالة مثالية في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 01:51 مساءً - في عالم الجمال المتجدّد، لا يقتصر مكياج العيد على الألوان والأدوات فحسب، بل يمتد إلى لغة خاصة تحمل في طيّاتها أسرار الإتقان والتميّز. لكل تقنية في المكياج مصطلح خاص بها، ولكل منتج طريقة استخدام تمنحك النتيجة المثالية عند تطبيقه. معرفة أساسيات مكياج الوجه وأسمائها وطرق استخدامها ليس مجرد رفاهية، بل هو مفتاح أساسي لإطلالة خالية من الأخطاء في العيد، ومكياج يدوم طويلاً بنعومة وأناقة. سواء كنت تبحثين عن تحديد مثالي لملامحكِ في العيد من خلال الكونتور، أو ترغبين في إبراز إشراقة وجهك باستخدام الهايلايتر، أو حتى تحلمين بنظرة درامية ساحرة مع العيون الدخانية، فإن معرفة معاني مصطلحات المكياج واستخداماتها، تتيح لك حرية الإبداع والتحكّم في تفاصيل جمالك.

في الآتي، "الخليج 365" تقدم لك دليلاً شاملاً لـأساسيات مكياج الوجه وأسمائها وطرق استخدامها، للحصول على إطلالة متكاملة في العيد لا تشوبها شائبة. مهما كانت المناسبة. تذكّري دائماً أن جمالك يبدأ من فهم احتياجات بشرتك، ومهارتك في اختيار المستحضرات التجميلية التي تكمّل إطلالتك بأناقة ورقي.

البرايمر لتهيئة البشرة

البرايمر خطوة أولى لتهيئة البشرة لاستقبال مستحضرات التجميل

يُعتبر البرايمر primer، الخطوة الأولى التي لا غنى عنها في المكياج، يعمل كبطانة لتهيئة البشرة لاستقبال مستحضرات التجميل. يُساعد في تقليص مظهر المسام، وتوحيد نسيج البشرة، وإضفاء لمسة ناعمة تمنع المكياج من التكتّل أو التلاشي سريعاً.

أنواع البرايمر:

البرايمر المطفأ Mattifying Primer: يقلل من اللمعان ويسيطر على إفراز الزيوت. مثالي للبشرة الدهنية.

البرايمر المرطب Hydrating Primer: يرطّب البشرة ويمنحها مظهراً صحياً. ويناسب البشرة الجافة.

البرايمر المصحح Color Correcting Primer: يستخدم لتعديل احمرار البشرة أو تصحيح البهتان.

طريقة التطبيق:

ضعي طبقة خفيفة من البرايمر بعد ترطيب البشرة. وزعيه بلطف على كامل الوجه، باستخدام أطراف الأصابع أو فرشاة مسطّحة. تأكدي من دمجه جيداً عند منطقة الأنف والجبين انتظري لثوانٍ قبل تطبيق كريم الأساس.

الكونسيلر لتصحيح العيوب وتفتيح الهالات

من عرض إيزابيل مارنت Isabel Marant-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

الكونسيلر Concealer أو خافي العيوب، يعدّ المنتج السحري الذي يساعد على التخلص من آثار التعب، والهالات السوداء، والشوائب الصغيرة التي تؤثّر على إشراقة البشرة. عادةً، ما يأتي بتركيبات كريمية أو سائلة.

أنواع الكونسيلر:

الكونسيلر السائل Liquid Concealer: خفيف وسهل الدمج، مناسب للهالات السوداء والبشرة العادية.

الكونسيلر الكريمي Cream Concealer: يتميز بتركيبة أكثر كثافة. مثالي لتغطية التصبّغات والبقع الداكنة

الكونسيلر القلم Stick Concealer: سهل التطبيق ويمنح تغطية عالية، لكنه أكثر كثافة ويناسب المناسبات الخاصة.

طريقة التطبيق:

وزّعي نقاط صغيرة من الكونسيلر تحت العينين وعلى العيوب المراد إخفاؤها. ربتي بأطراف الأصابع أو باستخدام إسفنجة مكياج، حتى يتجانس تماماً مع البشرة. لتفادي التكتّل، امزجيه جيداً مع كريم الأساس.

الكونتور لنحت ملامح الوجه

الكونتور Contour، هو التقنية التي تعتمد على نحت ملامح الوجه باستخدام الظلال الداكنة والفاتحة لإبراز مناطق معينة وتحديدها. يُعد هذا الفن من أسرار المكياج الاحترافي الذي يُبرز جمال العظام، ويُقلل من بروز المناطق غير المرغوب فيها.

أنواع الكونتور:

الكونتور الكريمي Cream Contour: يمنح تغطية كاملة، يناسب البشرة الجافة أو المكياج الثقيل.

الكونتور البودرة Powder Contour: سهل الدمج، مثالي للمكياج اليومي والمناسبات السريعة.

طريقة التطبيق:

باستخدام فرشاة دقيقة أو إسفنجة رطبة، يُطبّق الكونتور على المناطق المراد تحديدها. يدمج بلطف بحركات دائرية حتى يمتزج تماماً مع كريم الأساس. يجب اختيار درجة أغمق بدرجة أو درجتين فقط من لون البشرة الطبيعي للحصول على مظهر طبيعي وغير مبالغ به.

الهايلايتر لإضاءة ملامح الوجه

الهايلايتر يُستخدم لإبراز النقاط العالية في الوجه

يعتبر الهايلايتر، أحد المستحضرات الأساسية التي تُستخدم لإبراز النقاط العالية في الوجه ومنحها توهّجاً صحياً وإشراقاً لافتاً. عادةً، ما يطبّق على عظمة الخد، وجسر الأنف، ومنتصف الجبهة، وعظمة الحاجب، وأعلى الشفاه؛ بهدف إضاءة الملامح وإضفاء بُعد بصري جذاب. يتميّز الهايلايتر بقدرته على إضفاء إشراقة ناعمة تُبرز جمال البشرة، وتمنح الإطلالة لمسة نهائية أنثوية لا تُقاوم، سواء لإطلالة يومية ناعمة أو مكياج سهرة ملفت.

أنواع الهايلايتر:

الهايلايتر البودرة Powder Highlighter: مناسب للمكياج النهاري، سهل الدمج، ويوفّر تغطية خفيفة يمكن التحكّم بها.

الهايلايتر السائل Liquid Highlighter: يمنح البشرة لمسة ندية طبيعية، مثالي للبشرة الجافة والمكياج اللامع.

الهايلايتر الكريمي Cream Highlighter: يندمج مع البشرة بسهولة، ويوفّر لمعانًا ناعمًا ومظهراً مشرقاً.

طريقة التطبيق:

بعد تطبيق كريم الأساس والبلاش، يتم توزيع كمية قليلة من الهايلايتر باستخدام فرشاة صغيرة أو بأطراف الأصابع على النقاط العالية من الوجه. يجب دمج المنتج جيداً بحركات خفيفة ليتناغم مع المكياج الأساسي دون أن يترك خطوطاً واضحة. للحصول على لمسة احترافية، يُفضّل اختيار لون هايلايتر متناسق مع درجة البشرة مثال على ذلك، الهايلايتر الذهبي للبشرة المتوسطة إلى السمراء، أما الهايلايتر الوردي أو البيج يناسب البشرة الفاتحة.

البلاش أو أحمر الخدود لإشراقة البشرة

البلاش خطوة نهائية مهمّة في روتين المكياج

البلاش Bsluh أو أحمر الخدود، يعدّ خطوة نهائية مهمّة في روتين المكياج، إذ يضفي على الخدود لوناً صحياً وينعش مظهر البشرة. يطبّق على تفاحة الخدّين ويُدمج باتجاه الأذن، مما يمنح الوجه دفئاً وتوازناً بصرياً. يتوفر بألوان متعددة تناسب مختلف درجات البشرة.

أنواع البلاش:

البلاش البودرة Powder Blush: مناسب للبشرة الدهنية، يثبت لفترات تدوم طويلاً.

البلاش الكريمي Cream Blush: يناسب البشرة الجافة، ويمنحها مظهراً ندياً.

البلاش الجل Gel Blush: يعطي لوناً شفافاً ومشرقاً.

طريقة التطبيق:

بعد الانتهاء من وضع كريم الأساس وتثبيته، يُطبّق البلاش باستخدام فرشاة مائلة ناعمة أو أطراف الأصابع في حال استخدام البلاش الكريمي. يُوزّع على تفاحة الخدّين بحركات دائرية صاعدة باتجاه الصدغين، ما يمنح الوجه مظهراً مشرقاً ومتوازناً. يمكن تعزيز النتيجة من خلال دمج اللون جيداً لتجنّب الخطوط الواضحة أو التراكم. لإطلالة طبيعية، يُفضّل اختيار درجات ناعمة قريبة من لون البشرة. أمّا للبشرة الدهنية، فيُنصح بتثبيت البلاش الكريمي بطبقة خفيفة من البلاش البودرة لمزيد من الثبات.

أحمر الشفاه لإبراز جمال الشفاه

يعدّ أحمر الشفاه، المستحضر الأكثر تأثيراً في عالم المكياج، حيث يكفي تمريرة واحدة منه لتتحوّل الإطلالة من باهتة إلى نابضة بالحيوية. سواء كان بلون كلاسيكي جريء كالأحمر، أو بدرجات النيود الناعمة.

أنواع أحمر الشفاه:

أحمر الشفاه الكريمي Cream Lipstick: غني بالترطيب، يمنح الشفاه لوناً مشبعاً ولمسة ناعمة.

أحمر الشفاه المطفي Matte Lipstick: ثابت يدوم طويلاً، مثالي للإطلالات الرسمية أو السهرات.

أحمر الشفاه اللامع Glossy: يضيف بُعداً بصرياً ويمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً ونديّاً.

أحمر الشفاه السائل Liquid Lipstick: يجمع بين كثافة اللون وثبات التركيبة، ويُطبّق غالباً بدقة بفضل الريشة.

طريقة التطبيق:

قبل تطبيق أحمرالشفاه، يُفضّل تقشير الشفاه وترطيبها للحصول على سطح ناعم ومتجانس. استخدام محدد الشفاه يمنع التسرّب ويُحسّن ثبات اللون. لتثبيت إضافي، يمكن وضع طبقة أولى من أحمر الشفاه، ثم التربيت بورقة، وتطبيق طبقة ثانية.

محدد الشفاه.. لمسة أنثوية متقنة

من عرض زيميرمان Zimmermann -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

محدد الشفاه Lip Liner: هو أحد أهم أدوات تحديد إطار الشفاه وتثبيت أحمر الشفاه. يُستخدم لتصحيح شكل الشفاه، وإبراز امتلائها، ومنع السيلان أو التلطّخ. يُمكن أيضاً استخدامه بمفرده كلون شفاه مطفأ يدوم طويلاً.

طريقة التطبيق:

اختيار درجة قريبة من لون أحمر الشفاه أو أغمق بدرجة واحدة. يُرسم خط خارجي دقيق على حدود الشفاه الطبيعية، مع التركيز على منتصف الشفاه العلوية. يُمزج الخط باتجاه الداخل لضمان تدرج طبيعي. يمكن تعبئة كامل الشفاه بالقلم قبل تطبيق الروج لثبات إضافي. لشفاه أكثر امتلاءً، يُضاف القليل من الهايلايتر على قوس الشفاه العلوي، ويُستخدم ملمّع شفاف فوق أحمر الشفاه.

تثبيت المكياج بتقنية الـ "بايكينغ"

تقنية تثبيت المكياج الـ "بايكينغ" Baking، المعروفة أيضاً بـ"الخبز"، تُعتبر من أسرار المكياج الاحترافي التي تضمن ثبات الكونسيلر والمستحضرات الكريمية لساعات طويلة. تعتمد هذه الطريقة على تطبيق كمية وافرة من بودرة التثبيت الشفافة على مناطق معيّنة من الوجه، وتركها لعدة دقائق قبل دمجها، لتثبيت المنتجات وتفتيح تلك المناطق.

طريقة التطبيق:

بعد توزيع الكونسيلر، تُطبّق كمية وافرة من بودرة التثبيت باستخدام إسفنجة رطبة على مناطق تحت العينين، وجوانب الأنف، ووسط الجبهة، وأسفل عظام الخد. تُترك البودرة لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق. باستخدام فرشاة ناعمة وكبيرة، تُزال البودرة بلطف مع حركات خفيفة دائرية. نصيحة: لنتيجة طبيعية وغير ثقيلة، اختاري بودرة شفافة بتركيبة ناعمة خالية من الفلاش باك، خاصة في التصوير الفوتوغرافي.

بودرة التثبيت لمكياج يدوم طويلاً

بودرة التثبيت أو Setting Powder، هي اللمسة السحرية الأخيرة التي تضمن ثبات المكياج لساعات طويلة من دون تلطخ أو لمعان زائد، خاصة في الأجواء الحارة أو خلال المناسبات الطويلة. تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة، تثبيت كريم الأساس والكونسيلر، وتمنح البشرة مظهراً مطفياً أو مضيئاً بحسب تركيبتها.

أنواع بودرة التثبيت:

البودرة السائبة Loose Setting Powder: مثالية للبشرة الدهنية والمختلطة، تمنح تغطية خفيفة إلى متوسطة وتقلل من لمعان الوجه.

البودرة المضغوطة Pressed Setting Powder: مناسبة للمسات النهائية أو لتعديل المكياج أثناء اليوم، سهلة الحمل في حقيبة المكياج.

البودرة الشفافة Translucent Powder: لا تضيف لوناً للبشرة، بل تثبّت المكياج وتمنحه لمسة ناعمة وخفيفة.

البودرة المضيئة Illuminating Setting Powder:تضيف إشراقة طبيعية للبشرة، مثالية للمناسبات أو لإطلالة مشرقة.

طريقة التطبيق:

بعد وضع كريم الأساس والكونسيلر، تطبق بوردة التثبيت باستخدام فرشاة كبيرة ناعمة أو إسفنجة رطبة بحسب نوع البودرة المستخدمة:

للبودرة السائبة، يُفضل استخدام الإسفنجة بتقنية الـ Baking في منطقة تحت العينين والـ T Zone، والجبين، والأنف، والذقن.

للبودرة المضغوطة، تمرر الفرشاة على كامل الوجه بحركات دائرية خفيفة، بطريقة التربيت بلطف، وليس المسح، على المناطق التي تميل لإفراز الزيوت أو المراد تثبيتها جيداً.

تترك لبضعة دقائق لا سيما عند منطقة أسفل العينين.

سيعجبك أيضاً التعرف إلى الفرق بين المكياج الكلاسيكي والمكياج العصري.. حين يتعانق سحر الماضي مع الابتكار

رذاذ التثبيت.. اللمسة الأخيرة لمكياج ثابت ومنعش

رذاذ التثبيت Setting Spray، هو المستحضر النهائي في روتين المكياج، ويُستخدم لتثبيت المستحضرات على البشرة ومنع تلاشيها أو تكدّسها طوال اليوم. كما يمنح البشرة لمسة انتعاش ويُعيد الحيوية إلى المكياج، لا سيما بعد تطبيق البودرة.

أنواع رذاذ التثبيت:

الرذاذ المطفأ Matte Finish: مثالي للبشرة الدهنية والتحكم في الزيوت.

الرذاذ المرطب Dewy Finish: يمنح إشراقة ناعمة ويُناسب البشرة الجافة أو العادية.

الرذاذ الطبيعي Natural Finish: يوازن بين الترطيب والتحكم في اللمعان.

طريقة التطبيق:

يُرش الرذاذ من مسافة تتراوح بين 20 و30 سم من الوجه، بعد الانتهاء الكامل من المكياج. للحصول على توزيع مثالي، يُرشّ على شكل X ثم T لتغطية كافة زوايا الوجه.

كل منتج تجميلي، به دور محدّد وخطوة لا غنى عنها في المكياج. عندما تتقنين استخدام هذه الأدوات والمصطلحات بوعي واحتراف، تتحوّل إطلالتك إلى لوحة فنية تعبّر عن ذوقك وتبرز جمالك الطبيعي، مهما كان أسلوبك.