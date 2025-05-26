مكياج صيفي خفيف لعيد الأضحى 2025.. خطوات سهلة لإطلالة آسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 11:53 صباحاً - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبحث كل امرأة عن إطلالة مكياج تتماشى مع صيحات الجمال الرائجة، تُبرز جمالها بأسلوب راقٍ وعملي في آنٍ واحد، وتناسب أجواء العيد النهارية والزيارات العائلية. وهنا يأتي دور المكياج الصيفي الخفيف، الذي يجمع بين البساطة والأناقة، ويمنحك لمسة طبيعية متوهجة تدوم لساعات، رغم حرارة الطقس.

فيما يلي، تستعرض لك "الخليج 365" خطوات تطبيق مكياج صيفي خفيف لعيد الأضحى 2025، باستخدام ألوان ناعمة وصيحات موسمية تواكب رقي المناسبة وفرحة العيد، لتتألّقي بإطلالة خفيفة وعصرية تعكس أنوثتك بأسلوب راقٍ، وتمنحك إشراقة مثالية في الأيام الحارة.

كريم الأساس لبشرة موحدة ومثالية في العيد

من عرض زهير مراد Zuhair Murad-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

الخطوة الأولى لنجاح المكياج، تبدأ من البشرة. اختاري كريم أساس خفيف القوام بتركيبة مائية أو ملونة بلمسة شبه شفافة، تمنحك تغطية موحّدة مع الحفاظ على مظهر البشرة الطبيعي. الصيحة الرائجة هذا الصيف هي البشرة الطبيعية المتوهجة. يُفضل استخدام برايمر مرطّب بتركيبة خفيفة يحضّر البشرة ويمنح المكياج ثباتاً أطول، خصوصاً في الأجواء الحارة. أضيفي لمسة من الكونسيلر بتركيبة خفيفة لإخفاء الهالات السوداء، وعيوب البشرة، من دون الحاجة لطبقات ثقيلة.

الهايلايتر لإشراقة البشرة في العيد

من أبرز صيحات مكياج صيف 2025 هي البشرة الندية والمضيئة. اختاري هايلايتر سائلاً أو "كريمي" بدرجات البيج النيود أو الذهبي الوردي، وطبّقيه على النقاط البارزة من الوجه مثل عظمتي الخدين، وجسر الأنف، وعظمة الحاجب. الهدف هنا إضافة لمسة لامعة وناعمة، تعكس الضوء بطريقة أنثوية وأنيقة، وتمنحك توهّجاً طبيعياً في العيد يدوم طوال اليوم.

مكياج عيون ناعم بألوان ترابية دافئة

من عرض كارلا زامباتي Carla Zampatti-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

عند اختيارك مكياج عيون صيفي يناسب الإطلالات النهارية في العيد، تذكري أن البساطة هي العنوان. ننصحك باعتماد ألوان الظلال الترابية الخافتة، أو المشمشية، أو الوردية الفاتحة، فهي مثالية لمنح العينين لمسة دافئة من دون أن تبدو متكلّفة. واستبدلي الأيلاينر الثقيل والبارز، بخط رفيع من الكحل البني أو استخدمي الظلال لتحديد الجفن بأسلوب "السموكي الناعم". كثفي رموشك بضربات خفيفة من الماسكرا المقاومة للماء، فهي تمنحك رموشاً محددة من دون تكتّل، وتتحمّل حرارة الصيف بدون سيلان.

خدود متوهجة بألوان العيد

لا تزال صيحة البلاش الكريمي تتصدّر موضة الجمال، خصوصاً في فصل الصيف، حيث يمنح الخدود ملمساً مشرقاً، ويتماشى مع البشرة المرطّبة من دون أن يثقلها. اختاري الألوان المشرقة، كالخوخي، والوردي أو المرجاني، وطبّقيها بأطراف أصابعك لمظهر طبيعي يشبه احمرار الخدود الطبيعي بعد النزهات الصيفية. يمكنك أيضاً استخدام نفس اللون على الشفاه لمظهر متناغم ومفعم بالأنوثة.

شفاه مرطّبة وطبيعية

تعدّ الشفاه الممتلئة والطبيعية مع لمسة لامعة من أكثر صيحات المكياج الرائجة لصيف 2025. لذا احرصي على ترطيب شفاهك بمنتج غني بالفيتامينات مثل فيتامين "هـ" E أو زيت الأرغان. وابتعدي عن ألوان أحمر الشفاه الداكنة والملمّعات الثقيلة في الصيف، واختاري بدلاً منها بلسم شفاه ملوّن، أو غلوس شفاف، أو أحمر شفاه بتركيبة خفيفة تمنحك لوناً ناعماً ولمعة طبيعية.

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ألوان مكياج العيد حسب لون البشرة

من رض فندي Fendi - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

اختيار ألوان المكياج المناسبة لأنواع البشرة يعتبر خطوة مهمة، لإطلالة متناسقة ومشرقة تعكس جمالك الطبيعي وتبرز ملامح وجهك بأسلوب راقٍ؛ إذ كل بشرة لها طيفها اللوني الخاص، ما يجعل التناغم بين مستحضرات التجميل ونغمة البشرة عاملاً حاسماً في نجاح الإطلالة النهائية.

للبشرة الحنطية : إذا كنت صاحبة بشرة حنطية، اعتمدي الظلال الذهبية والبرونزية على العيون لتعكس دفء الصيف، واختاري أحمر خدود بلون المشمش أو البرونز الخفيف لإبراز الوجنتين بنعومة. أما أحمر الشفاه، يمكنك الاختيار بين النيود الدافئ أو البرتقالي المرجاني لإطلالة صيفية متوهجة.

: إذا كنت صاحبة بشرة حنطية، اعتمدي الظلال الذهبية والبرونزية على العيون لتعكس دفء الصيف، واختاري أحمر خدود بلون المشمش أو البرونز الخفيف لإبراز الوجنتين بنعومة. أما أحمر الشفاه، يمكنك الاختيار بين النيود الدافئ أو البرتقالي المرجاني لإطلالة صيفية متوهجة. للبشرة السمرا ء: لا تترددي في اختيار ألوان الظلال المعدنية مثل النحاسي والذهبي، فهي مثالية للبشرة السمراء. وجرّبي أحمر خدود بلون التراكوتا أو البرونزي الغني، لتعزيز عمق البشرة ومنحها توهجاً طبيعياً. أما الشفاه، فتألقي بتدرجات الأحمر الكرزي أو المشمشي المشرق، فهي من أبرز صيحات مكياج صيف 2025 وتناسب الإطلالات النهارية.

ء: لا تترددي في اختيار ألوان الظلال المعدنية مثل النحاسي والذهبي، فهي مثالية للبشرة السمراء. وجرّبي أحمر خدود بلون التراكوتا أو البرونزي الغني، لتعزيز عمق البشرة ومنحها توهجاً طبيعياً. أما الشفاه، فتألقي بتدرجات الأحمر الكرزي أو المشمشي المشرق، فهي من أبرز صيحات مكياج صيف 2025 وتناسب الإطلالات النهارية. للبشرة الزيتونية : اعتمدي ألوان الظلال الترابية مثل البني الفاتح، أو البرونزي الناعم، أو الذهبي المائل إلى الوردي. بالنسبة لأحمر الشفاه، جرّبي النيود الداكن، أو الوردي الغني، فهما يعززان دفء بشرتك ويكملان جمال مظهرك الصيفي.

: اعتمدي ألوان الظلال الترابية مثل البني الفاتح، أو البرونزي الناعم، أو الذهبي المائل إلى الوردي. بالنسبة لأحمر الشفاه، جرّبي النيود الداكن، أو الوردي الغني، فهما يعززان دفء بشرتك ويكملان جمال مظهرك الصيفي. للبشرة الفاتحة: اختاري تدرجات المكياج الزهرية والبيج الناعم كلون أساسي لموسم الصيف. بينما أحمر الخدود باللون الخوخي أو الوردي الباستيل، ما يضفي حيوية ناعمة على الملامح. أما للشفاه، فاختاري درجات الوردي اللامع أو النيود الزهري لمظهر مشرق وطبيعي يليق بالإطلالات النهارية تحت أشعة الشمس.

طرق تثبيت المكياج في أجواء العيد الحارّة

في أجواء العيد الحارّة خلال الصيف، لا يكفي تطبيق مكياج ناعم وخفيف فحسب، بل يجب مراعاة عدم سيلانه في الأجواء الرطبة والحارة. إليك، طرق الحفاظ على ثباته وجماله لساعات طويلة تحت الشمس.

حضري بشرتك باستخدام برايمر بتركيبة مطفأة، لامتصاص الزيوت الزائدة ومنع سيلان المكياج.

استعملي كريم أساس خفيفاً بتركيبة مقاومة للتعرق والرطوبة، وابتعدي عن التركيبات الثقيلة التي لا تحتمل حرارة الصيف.

لتثبيت مكياجك، طبقي بودرة شفافة خفيفة على مناطق اللمعان مثل الجبين والأنف، ولا تنسي رشة من رذاذ التثبيت المنعش، لتعزيز ثبات المكياج وإضفاء لمسة نديّة على البشرة.

ضعي في حقيبتك مناديل ورقية مصممة لامتصاص الدهون، للمسة سريعة من دون إفساد الإطلالة.

نصيحة: في عيد الأضحى، لا تحتاجين سوى لمسات ناعمة ومدروسة من المكياج لتبرزي أنوثتك بأناقة واحتراف، شريطة اختيار الألوان التي تناسب بشرتك وتعكس شخصيتك، لتتألقي بسحر العيد وبهجته.